Serie B 26a giornata | Risultati, classifica, prossima 24 feb 24 Tutti i risultati, i dati e leclassifiche della ventiseiesima giornata di Serie B...( continua )



Il Cosenza si schianta contro il bus della Sampdoria (1-2) 23 feb 24 Della serata iniziata con i fuochi d'artificio rimane la festa per i 110 anni con 15.000 ...( continua )



Cosenza-Sampdoria, le pagelle: Stankovic migliore in campo 23 feb 24 Il rischio era proprio quello che si è visto oggi: troppo entusiasmo che si è squagliato appena preso il gol ...( continua )



Cosenza-Sampdoria, la fotogallery 23 feb 24 Tutte le foto di una giornata di festa per il 110 anni del Cosenza Calcio e della gara persa per 2-1 contro la ...( continua )

Cosenza Calcio - Sampdoria 1-2, Mister Caserta (VIDEO)

Cosenza Calcio - Sampdoria 1-2, Mister Pirlo (VIDEO)



Cosenza-Sampdoria 1-2 (cronaca gara) 23 feb 24 Nel giorno del compleanno del Cosenza Calcio i Lupi affontano la Sampdoria. Segui qui la gara dalle 20:30 ...( continua )



Serie B 26a giornata | Risultati, classifica, prossima 23 feb 24 La ventiseiesima si apre con l'anticipo tra Cosenza e Sampdoria ...( continua )



Cosenza, ecco la maglia celebrativa del centodecennale Il Cosenza scenderà in campo a giocare la partita dei 110 anni con una maglia celebrativa...( continua )



Discarica abusiva scoperta da CC a Castrolibero, denunce e sanzioni 23 feb 24 Una discarica abusiva è stata scoperta a Castrolibero dai carabinieri ...( continua )



Cosenza in emergenza difesa, per la Sampdoria convocati tre Primavera 22 feb 24 E' emergenza difesa per il Cosenza Calcio che contro la Sampdoria convoca tre Primavera. Si tratta dei difensori ...( continua )



Per Cosenza-Sampdoria viale Magna Grecia chiuso dalle 17 22 feb 24 In occasione della partita di calcio tra Cosenza e Sampdoria, valevole per la ventiseiesima ...( continua )

Padre irascibile e violento che picchia i figli allontanato da casa a Cosenza 22 feb 24 Un uomo di 64 anni particolarmente violento nei confronti dei figli è stato allontanato da casa con il braccialetto elettronico dal ...( continua )

Cosenza Calcio vs Sampdoria, Mister Pirlo (VIDEO)

Cosenza Calcio vs Sampdoria, Mister Caserta (VIDEO)



Cosenza-Sampdoria verso il pienone: curva nord esaurita 22 feb 24 Si va verso il pienone per la gara del centodecennale del Cosenza Calcio che vedrà ...( continua )



Operazione PS-CC antindrangheta, 18 arresti, 40 indagati (VIDEO) 22 feb 24 Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri, denominata "Gallicò" - ...( continua )



Operazione antindrangheta dei CC nel catanzarese, 22 arresti 22 feb 24 Un'operazione contro la 'ndrangheta é stata eseguita nella notte appena ...( continua )



Cosenza, prove anti Sampdoria. In vendita i biglietti della B 21 feb 24 Ultima seduta settimanale di allenamento per il Cosenza Calcio prima della rifinitura di ...( continua )



Temperature elevate e umidità, chiuse le piste da sci di Lorica 21 feb 24 Da domani e fino a nuova comunicazione rimarranno chiuse al pubblico le piste di sci ...( continua )



Cosenza Calcio, ok per l'apertura della Tribuna B scoperta 21 feb 24 Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi la Commissione di Vigilanza sugli ...( continua )



Ussi: perchè non dedicare un'area del Marulla al giornalista Vincenzo D'Atri? 21 feb 24 Con una lettera aperta indirizzata al presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio ...( continua )



Viaggiava sulla A2 con mezzo kg di cocaina, un arresto Gdf a Cosenza Sud 21 feb 24 Viaggiava in auto con mezzo chilo di cocaina ed è stato arrestato dalla Guardia di Finanza ...( continua )



Cosenza allenamento con i tifosi, Meroni sul campo 20 feb 24 Mentre la Lega di B elegge Gennaro Tutino MVP, miglior giocatore, della 25a giornate ...( continua )

Il Ficcanaso di Lecco-Cosenza (VIDEO)

Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Crotone 20 feb 24 Silvio Baldini è il nuovo allenatore del Crotone, che milita nel campionato di serie C. ...( continua )



Sit-in sindacati su SS 106, governo trovi soldi per completarla 20 feb 24 Tre presìdi lungo la statale 106 per richiamare l'attenzione sulla sicurezza su quella che ...( continua )

Allenamento dei Lupi a porte aperte (VIDEO)

Maratona per la vita all’Annunziata, eseguiti 2 espianti multiorgano 20 feb 24 Una vera e propria Maratona per la vita è stata portato a termine all'Annunziata ...( continua )



Funzionari dogane infedeli, 3 arresti Gdf a Gioia, 7 indagati, sequestro 2.7 ton coca (con Video) 20 feb 24 Alteravano i controlli per favorire la 'ndrangheta. ...( continua )



Cosenza, domani aperto ai tifosi. A parte Meroni 19 feb 24 Domani il Cosenza apre di nuovo le porte ai suoi tifosi con la seduta di allenamento aperta al ...( continua )



Una festa al San Vito Marulla per i 110 anni del Cosenza Calcio 19 feb 24 Sarà una festa. Per un compelanno degno di nota, i 110 anni del Cosenza Calcio ...( continua )



La cocaina venduta col pane, 9 arresti tra Reggio e Catania (VIDEO) 19 feb 24 Nove persone arrestate dai CC e accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti ...( continua )



Il Cosenza subito al lavoro in vista della Sampdoria e la tribuna B... 18 feb 24 Rientro ieri sera sul tardi da Lecco, in aereo, per i Lupi vittoriosi per ...( continua )



Serie B 25a giornata, risultati, classifiche, prossima La venticinquesima giornata del campionato di serie BKT si chiude con lo scoppiettante pareggio per 2-2 tra Venezia e Modena ...( continua )



Cosenza, a Lecco la vittoria del gruppo (1-3) 17 feb 24 Alla fine Aglietti ne conta tre in fondo al sacco. Tre come le sconfitte patite da Caserta ...( continua )



Lecco-Cosenza, la Fotogalley 17 feb 24 Tutte le foto della vittoriosa trasferta del Cosenza a Lecco portata a casa grazie alla doppietta di Tutino e la rete di Frabotta ...( continua )



Lecco-Cosenza 1-3, le pagelle: Tutino capocannoniere 17 feb 24 Tre punti importanti in chiave ... salvezza. Il gioco offensivo di Caserta paga perchè con i tre punti si sale la classifica ...( continua )

Lecco-Cosenza 1-3, Mister Caserta (VIDEO)

Lecco-Cosenza 1-3, Bright Gyamfi (VIDEO)



Lecco-Cosenza 1-3 (cronaca gara) 17 feb 25 Seconda trasferta di fila per i Lupi di Mister Caserta che affrontano il Lecco a partire dalle ore 14. Segui qui la gara ...( continua )



Serie B 25a giornata, risultati, classifiche, prossima 17 feb 25 La venticinquesima giornata del campionato di serie BKT si apre con il nulla di fatto tra Ascoli e Cremonese ...( continua )



Operaio muore schiacciato da una lastra di cemento a Frascineto 17 feb 24 Un operaio di 54 anni è morto a Frascineto, nel cosentino, schiacciato da una lastra di cemento caduta da una gru ...( continua )



Picchia la compagna dopo l'ennesima lite e finisce in carcere 17 feb 24 I Carabinieri della Stazione di Corigliano Scalo, supportati da quelli della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale ...( continua )



Il Cosenza a Lecco senza Marras, Meroni e Martino 16 feb 24 Senza lo squalificato Marras ma con il pieno recupero di Antonucci il Cosenza è partito ...( continua )



Chiusa, dopo una rissa, discoteca a Cosenza. Anche alcol a minori 16 feb 24 E' stata chiusa, su disposizione del questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro, la discoteca del centro cittadino dopo che ...( continua )



Centro revisioni chiuso dalla Stradale nel Cosentino, verifiche irregolari 16 feb 24 n centro revisioni che avrebbe effettuato le verifiche previste in maniera irregolare è stato sequestrato dalla squadra di ...( continua )

Lecco vs Cosenza, Mister Caserta (VIDEO)



Atti violenza e maltrattamenti a moglie, 44enne allontanato da casa a Cosenza 16 feb 24 Un uomo di 44 anni è stato allontanato dalla casa familiare e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento ...( continua )



Beni per 10 mln sequestrati a 3 imprenditori coinvolti in inchiesta petrolmafie 16 feb 24 Beni per 10 milioni sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria a tre imprenditori ...( continua



Rintracciata dai CC 16enne scomparsa da una settimana a Corigliano, sta bene 16 feb 24 Felice epilogo per la ragazza di 16 anni che da una settimana non dava notizie ...( continua



Cosenza calcio, Antonucci nel gruppo, differenziato per Meroni 15 feb 24 Ultima seduta di allenamento prima della rifinitura svolta sul campo grande del ...( continua )

Il Ficcanaso di Modena Cosenza (VIDEO)



Tre arresti dei CC per furti a Castrolibero 15 feb 24 Tre persone, due di Castrolibero di 31 e 44 anni e una di Cosenza di 31 anni, sono state arrestate dai ...( continua )



Droga e cellulari nel carcere di Catanzaro, 26 arresti, 38 indagati 15 feb 24 Ventisei persone sono state arrestate dai carabinieri e dalla polizia peniternziaria ...( continua )



Istigazione alla corruzione, arrestati da Gdf ex sindaco Maropati e il suo vice 15 feb 24 Istigazione alla corruzione. Per questo reato sono stati arrestati ...( continua )



Happy Birthday Cosenza Calcio from New York 14 feb 24 Non pensiate che chi vive oltre oceano e ha nel cuore la passione rossoblù per il Magico Cosenza ...( continua )



Cosenza a porte aperte per San Valentino, fermo Antonucci 14 feb 24 Porte aperte al pubblico per il giorno di San Valentino, anniversario dei 110 anni del Cosenza Calcio ...( continua )

San Valentino coi Lupi (VIDEO)



Code ai botteghini per la promozione dei 110° anni del Cosenza 14 feb 24 Proprio oggi, giorno di San Valentino, il Cosenza Calcio compie 110 anni. Un simbolo, un segnale, un atto d'amore verso ...( continua )



False fatture per fondi pubblici, 3 denunce Gdf Castrovillari, sequestro 900mila euro 14 feb 24 I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal Giudice ...( continua )



Operazione PS-DDA, 5 arresti cosca Cutro per estorsione a imprenditore 14 feb 24 Cinque persone, ritenute appartenenti al locale di 'ndrangheta di Cutro, sono ...( continua )



Indagine su gestione case popolari a R.Calabria, 9 arresti CC 14 feb 24 Nove persone sono state arrestate dai carabinieri a Reggio Calabria nell'ambito di un'indagine su presunti illeciti nella ...( continua )



Cosenza domani a porte aperte, una giornata a Marras 13 feb 24 Come prevedibile l'espulsione durante la gara col Modena è costata una giornata di squalifica a Manuel Marras che sabato ...( continua )



Il 28 Repice nella sua Cosenza racconta "8 e 9 (fora maluacchiu)" 13 feb 24 "Io ancora coltivo dei sogni e uno di questi è raccontare un giorno la promozione del Cosenza in Serie A ...( continua )



Processo Bergamini, ex pentito 'fu calcio scommesse', legale: è grottesco 13 feb 24 "Denis Bergamini è stato ucciso perché le partite erano truccate e lui ...( continua )



Sulla A2 vicino Cosenza c'è una Green Island sostenibile. Il futuro è già qui (VIDEO) 13 feb 12 Una vera e popria isola verde altamente tecnologicizzata e ...( continua )

Una Green Island sulla A2 vicino Cosenza (VIDEO)



Scontro frontale sulla 107 vicino Cosenza, un morto e due feriti 13 feb 24 Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto nella notte scorsa lungo ...( continua )



Beccati con mezzo kg di eroina, due arresti Gdf sulla 106 13 feb 24 Viaggiavano a bordo dell'auto con mezzo chilo di eroina. Due persone, provenienti dalla ...( continua )



Taurianova eletta Capitale italiana del Libro 2024 13 feb 24 Taurianova, cittadina della Piana di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, è la Capitale del Libro ...( continua )



Cosenza al lavoro in vista del Lecco, differenziato Meroni. Tutino in testa in TopFive 12 feb 24 Cosenza di nuovo al lavoro dopo il riposo di un giorno ...( continua )



Cosenza festeggia la sua Patrona: La Madonna del Pilerio (con Video) 12 feb 24 Brutto tempo e processione ridotta all'uscita in piazza Duomo per la Madonna del Pilerio, patrona della Città di Cosenza ...( continua )

Festa della Madonna del Pilerio (VIDEO)

Camion si ribalta su A2 tra Frascineto e Sibari, un ferito. Code in direzione sud 12 feb 24 Incidente stradale sull'autostrada A2, in direzione Sud, tra gli svincoli di Frascineto e Sibari, con disagi alla ...( continua )



Sciopero dei ferrovieri, la giornata nera dei pendolari 12 feb 24 E' partito alle 9 di questa mattina lo sciopero nazionale dei ferrovieri proclamato dai ....( continua )



Serie B/24a giornata | risultati classifiche prossima 11 feb 24 La ventiquattresima giornata del campionato di serie BKT si chiude con il pari tra Ternana e ....( continua )



Scontro auto-Tir sulla 106 a Trebisacce, un morto 11 feb 24 Un giovane di 32 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto sulla ss 106 nel t ....( continua )



A Modena il Cosenza allunga la striscia con un pari Finisce con una rete per parte la trasferta del Cosenza in casa del Modena da dove si porta a casa un punto, la consapevolezza di avere una squadra ....( continua )

Modena-Cosenza, le pagelle: Tutino in doppia cifra 10 feb 24 Serviva la reazione al pari interno arrivato a tre secondi dalla fine col Pisa ed a Modena il Cosenza ....( continua )

Modena - Cosenza Calcio 1-1, Mister Caserta (VIDEO)

Modena-Cosenza 1-1 (cronaca gara) Quinta giornata di ritorno per il Cosenza che a Modena affronta i canarini a partire dalle 14. Segui qui la cronaca ....( continua )



Serie B/24a giornata | risultati classifiche prossima La ventiquattresima giornata del campionato di serie BKT si apre con la vittoria di misura del Como sul ....( continua )



Picchia la compagna davanti a figli e le rompe 2 denti, 42enne finsice in carcere a Cosenza 10 feb 24 E' accusato di avere minacciato di morte e aggredito la compagna ....( continua )



Fabbrica di marijuana in casa scoperta da CC Castrovillari, 2 arresti (con VIDEO) 10 feb 24 Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di ....( continua )

CC scoprono fabbrica marijuana in casa (VIDEO)



CC scoprono 5000 ton rifiuti sversati in torrente, un arresto (con VIDEO) 10 feb 24 Due persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di ....( continua )

5000 tonnellate di rifiuti in torrente (VIDEO)



A Modena Lupi senza Martino e Meroni, formazione tipo per Bianco, 1.015 tifosi al seguito (con VIDEO) 09 feb 24 Rosa quasi al completo per mister Caserta che a Modena avrà 23 giocatori a disposizione. Mancheranno solo i due "lungodegenti" Martino e Meroni....( continua )

Modena vs Cosenza, Mister Caserta (VIDEO)

Modena vs Cosenza, Mister Bianco (VIDEO)



False attestazioni a migranti per restare in Italia, 6 arresti PS a Cosenza (con VIDEO) 09 feb 24 Sei persone, italiane ed extracomunitarie, sono state arrestate per aver favorito la permanenza illegale in Italia ....( continua )

Blitz PS a Cosenza, 6 arresti (VIDEO)



Maltrattamenti in famiglia, 2 arresti dei CC a Trebisacce 09 feb 24 I Carabinieri della Stazione di Trebisacce, hanno arrestato due uomini ....( continua )



Cosenza, Marras regolarmente in campo, a parte solo Meroni 08 feb 24 Niente paura per le prestazioni di Manuel Marras che ieri è stato fermato a scopo precauzionale ed oggi è stato schierato ....( continua )

Il Ficcanaso di Cosenza Pisa (VIDEO)



Ufficiale, il derby di Calabria si gioca di domenica 08 feb 24 Come vi avevamo anticipato lo scorso 30 gennaio, in anteprima, della richiesta di spostare il derby di Calabria ....( continua )



Kermesse Cosenza Calcio, bagno di folla per i nuovi arrivati Cambia la formula della presentazione dei nuovi giocatori del Cosenza Calcio: Mirko Antonucci, Michele Camporese, Gianluca Frabotta e Bright Gyamfi. ....( continua )

Cosenza, ecco Antonucci (VIDEO)

Cosenza, ecco Camporese (VIDEO)

Cosenza, ecco Frabotta (VIDEO)

Cosenza, ecco Gyamfi (VIDEO)



Telefonini, droga e armi artigianali scoperti in carcere Corigliano-Rossano 07 feb 24 Un numero consistente di telefonini è stato scoperto e sequestrato nel carcere di ....( continua )



Impiantato all'Annunziata di Cosenza il primo pacemaker senza fili 07 feb 24 E' stato impiantato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza il primo pacemaker senza fili. ....( continua )



La protesta dei trattori arrivata a Cosenza 07 feb 24 Sono circa un centinaio i trattori che stamane hanno raggiunto Cosenza, nella zona di Vagliolise, fermandosi ....( continua )



Cosenza, in gruppo anche Cimino e Gyamfi 06 feb 24 Rosa quasi al completo per mister Caserta che da oggi può contare anche sulle energie di ....( continua )



Spenta la prof.ssa Laura Luchi, fu preside di Ingegneria all'Unical 06 feb 24 Si è spenta la prof.ssa Laura Luchi, storica preside della Facoltà di Ingegneria e ....( continua )



Minacce a Gratteri, arrestato autore missiva spedita da un carcere 06 feb 24 E' accusato di essere l'autore di una lettera, contenente minacce di morte ....( continua )



Torna a casa della madre da dove era stato allontanato e finisce in carcere 06 feb 24 I carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno arrestato, in ....( continua )



Cosenza, rientra Canotto. In tre a parte 05 feb 24 Ripresa degli allenamenti con una notizia positiva per il tecnico del Cosenza Fabio Caserta. E' rientrato nel ....( continua )



Serie B 23a giornata, risultati, classifiche, prossima La ventitreesima giornata del campionato di serie BKT si chiude con la vittoria fuori casa del Sudtirol per 2-1 sull'Ascoli ....( continua )

Giovanni Tocci porta a casa l'argento dal trampolino 3mt a Doha 04 feb 24 Un grandissimo Giovanni Tocci in coppia con Lorenzo Marsaglia porta a casa l'argento a Doha al termine di una finale incredibile ....( continua )



Cosenza-Pisa, la Fotogallery 04 feb 24 Tutte le foto, oltre 60 scatti, della partita tra Cosenza e Pisa disputata sul campo del San Vito Marulla e terminata 1-1 ....( continua )



Il Cosenza, il Pisa e le illusioni 03 feb 24 Suona la carica Mister Aquilani nei minuti finali buttando in campo tutta l’artiglieria pesante a disposizione....( continua )



Cosenza-Pisa, le pagelle: Tutino e Marras migliori in campo 03 feb 24 Un punto è meglio di niente ma all'ultimo secondo brucia. Un pò come l'andata a parti invertite. ....( continua )

Cosenza - Pisa 1-1, Mister Caserta (VIDEO)



Cosenza-Pisa 1-1 (cronaca gara) 03 feb 24 Ventitreesima giornata del campionato di B, il Cosenza dalle 14 affronta in casa il Pisa. Segui qui la gara ....( continua )



Serie B 23a giornata, risultati, classifiche, prossima 03 feb 24 La ventitreesima giornata del campionato di serie BKT si apre con la vittoria del Palermo ....( continua )



Donna perseguita l'ex dopo anni da relazione, a Cosenza, divieto di avvicinamento 03 feb 24 La loro breve relazione si era conclusa da anni ma la sua ex non ha mai smesso di tempestarlo ....( continua )



Non si ferma la protesta dei trattori, in strada allevatori e agricoltori del reggino 03 feb 24 Non si ferma la mobilitazione di agricoltori e allevatori nella Piana di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria ....( continua )

Cosenza vs Pisa, Mister Caserta (VIDEO)



Cosenza, contro il Pisa non c'è Canotto, ai nerazzurri ne mancano sei 02 feb 24 Ventiquattro convocati per parte con quattro assenze per il Cosenza (Canotto non ce la fa) e ben sei per ....( continua )



Chiesero il pizzo alla sorella di Gattuso bruciandogli l'auto, in manette i presunti autori 02 feb 24 Due persone sono state arrestate oggi dai carabinieri ....( continua )



Cosenza, Canotto verso il rientro in gruppo 01 feb 24 Ultima seduta prima della rifinitura per il Cosenza Calcio che sabato incontrerà il Pisa alle 14 ....( continua )



Cosenza col botto: ufficiale arriva Antonucci, Rispoli al Crotone 01 feb 24 Chiusura col botto per il Cosenza Calcio che all'ultimo minuto avrebbe piazzato il ....( continua )



Scontro frontale a Donnici, 3 feriti 01 feb 24 Scontro frontale questo pomeriggio sulla strada di Donnici, poco dopo il cimitero, dove ....( continua )



Serie B, date e orari delle partite dalla 29a alla 33a giornata 01 feb 24 Diramate dalla Lega di Serie B le date e gli orari delle partite di campionato dalla 29a alla 33a giornata ....( continua )



Emergenza criminalità a Scalea, vertice in Prefettura 01 feb 24 Vertice sull'emergenza crininalità nella cittadina di Scalea oggi in Prefettura a Cosenza. Questa ....( continua )



Calciomercato: Aramu dice no al Cosenza, Rispoli dice no al Foggia 01 feb 24 Quando tutto sembrava fatto e dopo una notte di lunghissime trattative, l'accordo ....( continua )



Auto contro guardrail svincolo A2 Lamezia, un morto e 3 feriti gravi Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in modo grave in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme allo svincolo ....( continua )



Cosenza, vicini lo scambio Aramu-Calò e l'arrivo di Da Riva 01 feb 24 Prende sempre più consistenza lo scambio tra Bari e Cosenza per il trequartista Mattia ....( continua )



Denunciato per omicidio stradale 37enne che investì uomo a Longobardi 01 feb 24 I carabinieri della Stazione di Fiumefreddo Bruzio hanno denunciato a piede l ....( continua )



Continua a minacciare l'ex moglie, allontanato dalla Mobile di Cosenza 01 fab 24 Un uomo di 59 anni è stato allontanato, con una misura cautelativa ....( continua )



Cosenza, si prova lo scambio Calò-Aramu 31 gen 24 A meno di 24 ore dalla chiusura del calciomercato trattative febbrili in casa Cosenza. Il DS Gemmi si trova a....( continua )



Cosenza, allenamento col pubblico, si ferma Camporese, assenti in due 31 gen 24 Una nuova festa di tifosi questo pomeriggio sotto un incredibile tiepido sole ....( continua )

Cosenza, seduta a porte aperte (VIDEO)



Prefetto nomina Commissario al Comune di Villapiana dopo sfiducia 31 gen 24 Il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella ha sospeso il Consiglio comunale di Villapiana e nominato commissario contestualmente un ....( continua )



Col 10eLotto vinti 20.000 euro a Luzzi e Reggio C. 31 gen 24 Calabria premiata dal 10eLotto. Nel concorso di martedì 30 gennaio nella regione sono state ....( continua )



Tragedia a Rosarno, auto contro pilastro, muoiono due giovani, dovevano sposarsi 31 gen 24 Erano fidanzati Francesco e Gessica, i due giovani di 23 anni ....( continua )



Il nuovo videoclip di Peppe Voltarelli “Au cinema” 31 gen 24 “Au cinema” è il secondo singolo estratto dal disco “La grande corsa verso Lupionópolis” ....( continua )

Peppe Voltarelli Au Cinema (VIDEO)



Il Cosenza ha chiesto di spostare la data del derby di Calabria 30 gen 24 E' stata presentata una istanza in Lega di B, da parte del Cosenza Calcio, per ....( continua )



Cosenza al lavoro: a parte Meroni e Canotto; fermo Cimino. Domani porte aperte 30 gen 24 Buone notizie per il Cosenza di Fabio Caserta che oggi ha ripreso a l ....( continua )

Il Ficcanaso di Sudtirol-Cosenza (VIDEO)



Comune Scalea revoca concessione piscina perchè in abbandono e degrado 30 gen 24 La Giunta comunale di Scalea ha deliberato un atto di indirizzo agli uffici affinché revochino alla sezione di Cetraro dell'Aias ....( continua )



Cosenza, dopo due giorni di riposo si riprende il lavoro 30 gen 24 Mister Caserta ha voluto premiare la squadra con un giorno di riposo in più dopo l'esaltante vittoria di Bolzano ....( continua )

Tir blocca A2 per incidente a Scilla (VIDEO)



La protesta degli agricoltori sulla Ionio-Tirreno tra Rosarno e Cinquefrondi 30 gen 24 Ancora blocchi e presidi in Calabria di agricoltori e allevatori che protestano contro la politica agricola dell'Ue e la ....( continua )



Omicidio Gabriele, imputato assolto dal Gup a Cosenza 29 gen 24 Il gup di Cosenza ha assolto l'ex poliziotto della stradale dall'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Lisa Gabriele ....( continua )



Calò, Marras, Micai e Tutino del Cosenza nelle graduatorie dei migliori dopo 22 giornate 29 gen 24 Quattro giocatori del Cosenza si distinguono tra i migliori nelle ....( continua )



Cosenza, in tre si contendono Calò 29 gen 24 Non solo movimenti in ingresso ma anche in uscita per il Cosenza Calcio. Il DS Gemmi sta tirando le somme ....( continua )



Protesta agricoltori, bloccata ss106, muore automobilista in coda 29 gen 24 E' stato colto da malore mentre era in fila in auto sulla strada statale 106, tra ....( continua )



Lavori all'acquedotto Merone, probabili disagi martedì 30 in centro città 29 gen 24 A causa di un intervento di riparazione di una perdita verificatasi sulla ....( continua )



Aggressione in Poliambulatorio Asp di Amantea, ferito impiegato, indagano i CC 29 gen 24 Nuova aggressione nel settore della sanità. Questa volta è accaduto ....( continua )



Il Cosenza nelle mani di Micai è la quarta miglior difesa della B 28 gen 24 Sul campo la vittoria esterna col Sudtirol, che segue quella interna col Venezia, ha ....( continua )



Cosenza, si sono perse le tracce di Da Riva 28 gen 24 Si sono perse le tracce del centrocampista classe 2000 dell’Atalanta, Jacopo Da Riva, in prestito ..( continua )



Serie B 22a giornata | risultati, classifiche, prossima 28 gen 24 Con la vittoria della Sampdoria sul campo del Cittadella si chiude la 22a giornata di B ..( continua )



Problemi alla condotta dello Zumbo, probabili disagi idrici lunedì 29 a Cosenza 28 gen 24 Disservizi e disagi nell’erogazione idropotabile potrebbero verificarsi nella giornata di domani, lunedì 29 gennaio ....( continua )



Tenta di entrare in San Pietro con un coltello, 52enne di Palmi arrestato a Roma 28 gen 24 E' stato bloccato dai poliziotti della Questura di Roma ai prefiltraggi di piazza San Pietro con un coltello....( continua )



Cosenza corsaro, a Bolzano la risolve una magia di Frabotta 27 gen 24 Sembrava la solita partita stregata con il Cosenza che crea tanto sottoporta, addirittura ...( continua )



Sudtirol-Cosenza, le pagelle: Frabotta e Micai portano a casa i 3 punti 27 gen 24 Buona la seconda di fila che rimpingua la classifica. Caserta continua il suo lavoro ..( continua )

Sudtirol-Cosenza 0-1 ! Gianluca Frabotta (VIDEO)

Sudtirol-Cosenza 0-1 ! Mister Caserta (VIDEO)

Sudtirol-Cosenza 0-1 (cronaca gara) 27 gen 24 Terza gara del girone di ritorno per il Cosenza in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol, segui qui la gara ..( continua )



Serie B 22a giornata | risultati, classifiche, prossima 27 gen 24 La 22a giornata di serie B si apre con il pareggio tra Catanzaro e Palermo ..( continua )



Sospesa licenza a bar di Cetraro ritrovo di soggetti pericolosi 27 gen 24 I Carabinieri della Stazione di Cetraro Marina, hanno sospeso la licenza per sette giorni ..( continua )



Cosenza, due Primavera convocati, Sudtirol senza 4 titolari 26 gen 24 Il tecnico del Cosenza Fabio Caserta ricorre ai giovani della Primavera, Occhiuto e ..( continua )



Detenuto si suicida nel carcere di Rossano 26 gen 24 Un detenuto si è suicidato nel carcere di Rossano. L'uomo si sarebbe impiccato ..( continua )

Il Ficcanaso di Cosenza-Venezia (VIDEO)



Brutale rapina alla stazione di Rende, 2 arresti dei CC 25 gen 24 Due giovani di 27 e 29 anni, uno di Cosenza e l'altro di Rende, sono stati arrestati dai ..( continua )



Cosenza, Sgarbi ufficiale in prestito alla Ternana 25 gen 24 Come vi abbiamo largamente anticipato il difensore centrale Filippo Sgarbi è stato ceduto dal ..( continua )



Serie B, ecco le date di play off e play out 25 gen 24 Sono state ufficializzate dalla Lega di Serie B le date dei playoff e playout per la stagione 2023/24 ..( continua )

Sudtirol vs Cosenza: Mister Caserta (VIDEO)

Rapine tra Cosenza e Rende, un arresto della Squadra Mobile Personale della Polizia di Stato ha arrestato un uomo di Cosenza, gravato da numerosi precedenti ..( continua )



Cosenza, festa dei tifosi per l'allenamento a porte aperte, domani si parte 24 gen 24 Oltre un centinaio di tifosi hanno acclamato i loro beniamini sottolineando con applausi le giocate e soprattutto i gol di ..( continua )

Cosenza: Allenamento a porte aperte (VIDEO)



Due arresti della Squadra Volante a Cosenza 24 gen 24 Due persone sono state arrestate in città dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza ..( continua )



Scambio di prestiti tra Cosenza e Catanzaro 24 gen 24 Messo da parte, per il momento, il discorso difesa, il duo Gemmi-Perna sta lavorando per assecondare le richieste del tecnico del Cosenza Fabio Caserta ( continua )



Incendio distrugge negozio a Scalea, panico tra abitanti palazzo, indagano i CC 24 gen 24 Un incendio sulla cui origine sono in corso indagini, ha distrutto la notte scorsa un negozio in corso Mediterraneo a Scalea ( continua )



Una raccolta di firme contro Comune unico Cosenza-Rende-Castrolibero 24 gen 24 Una raccolta di firme contro la proposta di legge regionale di fusione Cosenza-Rende-Castrolibero è stata promossa ( continua )



Sequestrati 8 chili di cocaina, arrestato sulla A2 a Rosarno corriere della droga (VIDEO) 24 gen 24 I militari della Guardia di Finanza del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato circa otto chili di ( continua )



Il Cosenza prepara la gara col Sudtirol e domani porte aperte 23 gen 24 Lupi con la testa alla gara di sabato a Bolzano. Dopo la bella prestazione col Venezia il tecnico ( continua )



Scoperti cellulari nelle carceri di Cosenza e Rossano 23 gen 24 Altre due importanti operazioni della polizia penitenziaria, con l'ausilio del nucleo cinofili di Paola. La prima nel carcere di ( continua )



Si ribalta un trattore, muore agricoltore a Corigliano Rossano 23 gen 24 Un agricoltore di 66 anni è morto a causa del ribaltamento del trattore alla guida del quale stava effettuando alcuni lavori ( continua )



Protesta trattori arriva davanti sede Regione Calabria: ascoltare agricoltori 23 gen 24 Almeno un centinaio di trattori stanno assediando la Cittadella ( continua )



Detenuto dà fuoco alla cella e aggredisce agente penitenziario nel carcere di Paola 23 gen 24 Nuova aggressione da parte di un detenuto agli agenti della ( continua )



Gioco illegale in Calabria, sanzioni per 2.5 mln, controlli e sequestri in 44 esercizi 23 gen 24 Oltre due milioni e mezzo di euro di sanzioni, tredici persone denunciate ( continua )



A Ferramonti di Tarsia il 27, Giorno della Memoria, iniziative Prefettura Cosenza 23 gen 24 Sabato 27 gennaio dalle ore 10, presso l’ex campo comcentramento .. ( continua )



Banda di spacciatori sgominata da Gdf a Scalea, 4 arresti, tra loro un killer 23 gen 24 Una banda di spacciatori che operava a Scalea è stata sgominata dalla Gdf.. ( continua )



Sequestrata a Cerchiara da CC Forestale ex marmeria con amianto e rifiuti pericolosi 23 gen 24 Un'ex marmeria, assediata da rifiuti e con le coperture del corpo di fabbrica realizzate con lastre di eternit .. ( continua )



Cosenza al lavoro. Sempre a parte Canotto e Meroni 22 gen 24 Temperature gelide ma cuori caldi dopo la roboante vittoria contro il Venezia. Una sferzata di energia .. ( continua )



E' scomparso Gigi Riva, a Cosenza segnò il suo primo gol in Nazionale 22 gen 24 E' scomparso all'età di 79 anni un mito del calcio italiano, Gigi Riva. .. ( continua )



Armi e droga nascosti in un vano ascensore scoperti dalla Mobile a Cosenza 22 gen 24 Personale della Squadra Mobile della Questura di Cosenza a seguito .. ( continua )



Tutino sia la bandiera del Cosenza come Marulla 22 gen 24 Che Tutino sia innamorato di Cosenza è un dato di fatto. Quando in un posto ci stai bene .. ( continua )



Sopralluogo per la Tribuna B del San Vito Marulla, sarà la volta buona? 22 gen 24 Sull'onda dell'entusiasmo, quasi a cercare un pò di spazio tra i riflettori .. ( continua )



Il 24 a Montalto Uffugo test sistema allarme IT-alert su scenari di rischio specifico 22 gen 24 Si è svolta questa mattina nella Prefettura di Cosenza una riunione tra tutte le componenti .. ( continua )



Protesta agricoltori, centinaia di trattori in strada in Calabria 22 gen 24 Centinaia di trattori che, a velocità ridotta, percorrono le principali strade calabresi con inevitabili disagi alla circolazione .. ( continua )



Unical rafforza ospedale Cosenza con nuovi primari universitari 22 gen 24 Professori e ricercatori altamente qualificati sono stati reclutati dall'Università della .. ( continua )



Sindaco Castrolibero: Trasporto pubblico in crisi anche per Ambito Area Urbana non avviato 22 gen 24 Preso atto che, nel mese di ottobre dell’anno 2022, con .. ( continua )



Una rotonda abusiva nel Parco del Pollino, tre denunce a Morano 22 gen 24 Tre persone sono state denunciate dai carabinieri del Nucleo Parco .. ( continua )



Il Cosenza ritrova il gruppo davanti ad una pizza 21 gen 24 Qualche segnale lo avevamo recepito già venerdì sera dopo la conferenza stampa di ... ( continua )



Serie B/21a giornata, risultati, classifiche, prossima 21 gen 24 Tutti i dati della ventunesima giornata del campionato di serie BKT ... ( continua )



Cosenza, scomparso l'ex presidente Cenzino Morelli, vinse la Coppa Anglo/Italiana All'età di 90 anni è scomparso in Brasile l'ex presidente del Cosenza Calcio, Vincenzo "Cenzino" Morelli, imprenditore di successo e ... ( continua )



Il Cosenza travolge il Venezia (4-2) e rafforza la panca 20 gen 24 Serviva una prova convincente per placare le polemiche, che da settimane divampano sulle prestazioni del Cosenza ... ( continua )



Cosenza-Venezia, le pagelle: Marras e Tutino stellari 20 gen 24 E' difficile oggi stilare le pagelle vista la media altissima per tutti i giocatori. ... ( continua )

Cosenza-Venezia 4-2 | Mister Caserta (VIDEO)

Cosenza-Venezia 4-2 | Gennaro Tutino (VIDEO)

Cosenza-Venezia 4-2 | Mister Vanoli (VIDEO)

Cosenza-Venezia 4-2, (Cronaca gara)20 gen 24 Ventunesima giornata di campionato di serie B, il Cosenza affronta il Venezia, seguila qui ... ( continua )



Serie B/21a giornata, risultati, classifiche, prossima 20 gen 24 Tutti i dati della ventunesima giornata del campionato di serie BKT ... ( continua )



Nella libreria teneva cocaina e hashish, un arresto CC a Cosenza 20 gen 24 Aveva nascosto cocaina e hascisc all'interno della libreria di casa. Così un uomo di ... ( continua )



Cosenza, contro il Venezia ne mancano quattro 19 gen 24 Anche per questa partita il tecnico deve contare gli uomini in infermeria perchè oltre a Canotto e Meroni ... ( continua )

Cosenza vs Venezia | Mister Caserta (VIDEO)



Vicepresidente Cei: in Calabria sanità cruciale, politica deve starne fuori 19 gen 24 "La questione sanità in Calabria è cruciale per la democrazia. Se ne parlo e perché non voglio essere complice e neutrale. ... ( continua )



Cosenza, ultima seduta prima della rifinitura con Canotto e Meroni a parte 18 gen 24 Ultima seduta di preparazione alla gara contro il Venezia, prima della rifinitura, per i Lupi di Mister Caserta che anche ... ( continua )



Rubate a Cetraro 11 telecamere della videosorveglianza, indagano i CC 18 gen 24 Persone non identificate hanno rubato a Cetraro 11 telecamere del sistema di videosorveglianza collocate nell'area del ... ( continua )



Cosenza, Zilli va in prestito alla Spal 18 gen 24 Come anticipato nei giorni scorsi il giovane attaccate della cantera cosentina, Massimo Zilli (2002), è stato ... ( continua )



Cosenza, ufficiale l'esterno di difesa Gyamfi 18 gen 24 Come vi avevamo annuciato due giorni fa il difensore esterno di destra Bright Gyamfi (96) è stato ufficializzato ... ( continua )



Pioggia e rialzo temperature, piste sci chiuse a Lorica 18 gen 24 La pioggia delle ultime ore e l’innalzamento delle temperature non permette la riapertura delle piste di Lorica. Le condizioni metereologiche ... ( continua )



Riunito in Prefettura Cosenza il Comitato ordine e sicurezza su scuole, sanità ed enti 18 gen 24 Si è riunito questa mattina in Prefettura il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto ... ( continua )



Indagato medico Asp Cosenza che lavora in strutture private, sequestrati 100mila euro 18 gen 24 Ha svolto per anni la professione di medico geriatra in quattro strutture socio-sanitarie private accreditate ... ( continua )



Arrestati dai CC autori rapina negozi abbigliamento a Rende 18 gen 24 I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NORM della Compagnia di Rende hanno eseguito un’ordinanza di applicazione ... ( continua )



Sequestrate nel porto di Gioia Tauro 251 auto rubate in Canada dirette in M.O. (con VIDEO) 18 gen 24 Duecentocinquantuno auto di grossa cilindrata rubate in Canada sono state ... ( continua )



Incredibile, Vaisanen firma con l'Ascoli 17 gen 24 Una scelta di vita? Così ci avevano raccontato a fine giugno quando il Cosenza aveva salutato Sauli Vaisanen a ... ( continua )



Cosenza, allenamento al Marulla, ancora a parte Canotto e Meroni 17 gen 24 Si continua a lavorare di gran lena per la prossima gara di campionato ... ( continua )



Centrale droga in capannone a Castrovillari, 5 arresti, sequestrati 6 qli di marijuana 17 gen 24 Una vera e propria centrale della droga, allestita in un capannone ... ( continua )



Il Cosenza tratta il terzino destro Gyamfi dal Potenza 17 gen 23 Come vi abbiamo anticipato ieri il Cosenza sta chiudendo la trattativa per il terzino destro del Potenza, Bright Gyamfi ... ( continua )



Trovato con cocaina e marijuana in casa, un arresto dei CC a Cosenza 17 gen 24 I carabinieri della stazione di Cosenza Principale hanno arrestato in ... ( continua )



Tenta di accendere camino ma si ustiona, grave donna a S.Maria del Cedro 17 gen 24 Ha provato ad accendere il camino della propria abitazione utilizzando del liquido infiammabile ma è stata ... ( continua )



Preside dello Scorza aggredito da genitore alunnna 16 gen 24 Il padre di una studentessa ha aggredito e preso a schiaffi il dirigente scolastico del Liceo ... ( continua )



Cosenza, Forte e Marson in gruppo, in due a parte 16 gen 24 In attesa di ulteriori sviluppi del calciomercato, la società sta riflettendo sulla trattativa che ... ( continua )

Cremonese-Cosenza | il Ficcanaso (VIDEO)



Il Cosenza 'punta' l'atalantino Da Riva 16 gen 24 E’ risaputo che la squadra del Cosenza è incompleta o, forse, costruita male e il mercato invernale dovrebbe ... ( continua )



Arrestato presunto autore accoltellamento di Capodanno a Belvedere 16 gen 24 Questa mattina a Cetraro, i Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere ... ( continua )



Trovato con cocaina, marijuana e allucinogeni, 26enne arrestato a S.Giovanni in F. 16 gen 24 I carabinieri di San Giovanni in Fiore hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del posto ... ( continua )



Cosenza subito al lavoro per il Venezia, ultimatum a Caserta 15 gen 24 Tornati ieri sera sul tardi dopo, la gara con la Cremonese, i giocatori del ... ( continua )



Chiusa indagine Glicine, tra 129 indagati anche ex presidente Oliverio ed ex consiglieri 15 gen 24 15 gen 24 Ci sono ex presidenti ed ex assessori regionali, sindaci, ex assessori comunali, dirigenti della ... ( continua )



Camion si ribalta sulla ss18 tirrenica, un morto e un ferito 15 gen 24 Un morto ed un ferito rappresentano il bilancio di un incidente stradale avvenuto ... ( continua )



Grande affluenza alle piste da sci di Lorica nonostante il brutto tempo 15 gen 24 Alta affluenza sulle piste da sci di Lorica nello scorso fine settimana. Infatti sabato durante la giornata sono stati registrati ... ( continua )

Aveva cocaina, marijuana e hashish, un arresto Cc a Diamante 15 gen 24 Un quarantacinquenne di Diamante è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'ausilio del Nucleo Cinofili ... ( continua )



Operazione di Polizia a Catanzaro, 20 fermi, stroncati traffici droga e armi 15 gen 24 Operazione di Polizia a Catanzaro, eseguiti 20 fermi a carico di persone accusate di associazione per delinquere finalizzata ... ( continua )



Intimidazione con spari a porte magazzino Gruppo Callipo 15 gen 24 Colpi di pistola sarebbero stati sparati da persone non identificate contro il magazzino dell'azienda alimentare a San Pietro Lametino. ... ( continua )



A Cremona non basta la buona prestazione a salvare la panchina del Cosenza 14 gen 24 Perdere con la Cremonese ci può stare, ma così proprio no. Non è ... ( continua )



Occhiuto coinvolto in un incidente stradale, portato in ospedale sta bene 14 gen 24 L'auto sulla quale viaggiava il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto diretto da Reggio a Cosenza per il congresso ... ( continua )



Cremonese-Cosenza, le pagelle: Micai, Cimino, Zuccon e Marras i migliori 14 gen 24 Costanza e impegno non sono mancati da parte di tutti i gicoatori del Cosenza tranne uno. Fa rabbia perdere una gara così ... ( continua )

Cremonese-Cosenza 1-0 | Mister Caserta (VIDEO)



Cremonese-Cosenza: 1-0, la cronaca 14 gen 24 Il Cosenza ritorna in campo dopo la sosta per il giorne di ritorno della Serie B in trasferta a Cremona. Cronaca ... ( continua )



Serie B, 20a giornata: Risultati, classifica, prossima 14 gen 24 La serie B chiude la ventesima giornata con tre incontri che si giocano alle 16:15. Tutti i dati ... ( continua )



Auto impazzita sfonda barriere a piazza Bilotti e finisce sulle vele Poteva essere una strage. Un'autovettura "impazzita" poco prima delle 21, con alla guida una signora, partendo dal lato sinistro ... ( continua )



A Cremona un Cosenza incerottato senza Forte e Canotto. Le parole dei tecnici 13 gen 24 Cosenza incerottato per la trasferta di Cremona con una squadra decimata da infortuni e influenza. ... ( continua )

Cremonese vs Cosenza | Mister Caserta (VIDEO)



Incendiata auto ad assessore comunale di Bisignano, indagano i CC L'automobile di un assessore di Bisignano, nel cosentino, è stata incendiata la notte scorsa. ... ( continua )



Picchiano migrante e gli rubano soldi e cellulare, un arresto dei CC a Corigliano Rossano 13 gen 24 Notte decisamente movimentata nella contrada 'Boscarello' del Comune di Corigliano Rossano, dove ... ( continua )



Auto contro un muretto a Lamezia, muore una giovane 13 gen 24 Una ragazza di 26 anni , è deceduta quasta mattina presto, poco dopo le 4:15 a Lamezia ... ( continua )



Serie B, 20a giornata: Risultati, classifica, prossima 12 gen 24 La serie B riparte dopo la sosta con una grandinata di gol tra Catanzaro e Lecco. Tutti i dati ... ( continua )



Cosenza, il tecnico prova l'undici per Cremona. Uno a parte 12 gen 24 Seduta di allenamento questa mattina sul campo grande del San Vito Marulla dove il tecnico Fabio Caserta ha ... ( continua )



Cosenza calcio, tre calciatori in uscita 12 gen 24 Primi movimenti in uscita del Cosenza Calcio che ha ceduto in prestito al Monopoli due calciatori ed ha ceduto ... ( continua )



Cosenza, in forte risalita la trattativa Acampora 12 gen 24 Dopo aver rinforzato la difesa con Camprese e Frabotta, il DS del Cosenza, Roberto Gemmi, sta lavorando alacremente ... ( continua )



Gioco e scommesse illegali, 66 denunce e 40 sequestri, anche a Reggio 12 gen 24 Sessantasei persone denunciate, sanzioni amministrative per un importo superiore ai 600 mila euro, 40 sequestri di ... ( continua )



Cosenza a porte aperte, Canotto e Cimino in gruppo, in due con la febbre 11 gen 24 Nonostante il freddo e la pioggia oltre un centinaio di tifosi non hanno saputo resistere al richiamo del branco ... ( continua )

Cosenza Calcio | Allenamento (VIDEO)



Un nuovo centrocampista interessa al Cosenza 11 gen 24 In attesa di novità sulla trattativa che riguarda il terzino sinistro Gianluca Frabotta, si aspetta il rinnovo del contratto da parte della Juve ... ( continua )



Cosenza, ufficiale il terzino Frabotta 11 gen 24 Con una presentazione sui media degna delle migliori tradizioni il Cosenza Calcio ha ufficializzato l'arrivo del terzino sinistro ... ( continua )



Droga e armi rinvenuti dalla Polizia a Castrovillari 11 gen 24 Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castrovillari, con l’ausilio dell’Unità Cinofila ... ( continua )



Presunte molestie a studentesse, iniziato processo a docente liceo Castrolibero 11 gen 24 È iniziato oggi davanti ai giudici del Tribunale di Cosenza, ed è stato subito aggiornato, il processo a carico del docente ... ( continua )



Da sabato 13 saranno aperte due piste da sci a Lorica 11 gen 24 Da Sabato prossimo, 13 gennaio, saranno aperte le piste Valle Inferno 1 e Valle Inferno a Lorica. ... ( continua )



Cosenza, Caserta prova l'undici per la Cremonese con Camporese 10 gen 24 Allenamento sul campo grande del San Vito Marulla questa mattina per il Cosenza calcio con Camporese, Canotto e Cimino ... ( continua )



Cosenza, ufficiale Camporese (con VIDEO) 10 gen 24 Con una comunicazione sui social che indica una cellulare senza campo, "Non c'è campo, ma torna presto ... ( continua )



Cosenza, giovedì alle 14:30 allenamento a porte aperte 10 gen 24 Giovedì 11 il Cosenza Calcio, alla vigilia della trasferta di Cremona, torna ad allenarsi a porte aperte... ( continua )



Violenza sessuale su bimba di 7 anni, collaboratore scolastico arrestato da CC Cinquefrondi Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di sette anni. E' l'accusa che ha portato agli arresti ... ( continua )



Un arresto e 10 ammonimenti dei CC a Corigliano 10 gen 24 I Carabinieri della Stazione di Corigliano Calabro Centro hanno arrestato un noto pregiudicato ... ( continua )



Cosenza, Canotto e Cimino con i compagni 09 gen 24 Buone notizie per il tecnico del Cosenza, Fabio Caserta, che questa mattina ha riavuto nel gruppo Canotto e Cimino ... ( continua )



Due donne aggredite da un pitbull ad Acquaformosa, una finisce in ospedale 09 gen 24 Una donna di 75 anni e la figlia sono rimaste ferite - l'anziana in modo grave - dopo essere state aggredite da ... ( continua )



Processo Bergamini: confronto tra periti su esiti autopsie 09 gen 24 E' ripreso in Corte d'assise a Cosenza, il processo a carico di Isabella Internò, accusata di omicidio volontario ... ( continua )



Calciomercato, il Cosenza torna su Frabotta e Camporese 09 gen 24 Mentre continua la trattativa per ri-avere Michele Camporese in rossoblù (parti molto vicine alla soluzione positiva) il Cosenza è tornato ... ( continua )

Aveva una pistola illecita e droga in casa, un arresto della Volante a Cosenza 09 gen 24 Personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza ha tratto in arresto un pluripregiudicato 36enne ... ( continua )



Con braccialetto elettronico, in trasferta da Roma molesta ex, un arresto CC a Corigliano 09 gen 24 I Carabinieri di Corigliano Rossano hanno arrestato un ... ( continua )



Cosenza, un attaccante protrebbe tornare in rossoblù 08 gen 24 In attesa dell'ultima parola che spetta al presidente Guarascio di concerto con i medici ... ( continua )



Cosenza, squadra al lavoro per la trasferta di Cremona, due a parte 08 gen 24 Non c'è alcun nuovo acquisto nel gruppo dei calciatori che oggi ha ripreso ... ( continua )



Cosenza, trattativa Camporese in bilico 08 gen 24 Sarà il presidente Guarascio a decidere sull'acqisto del centrale difensivo Michele Camporese alla luce ... ( continua )



Unical primo grande ateneo in maggiore crescita nel quadriennio al Sud 08 gen 24 L'Università della Calabria risulta il primo grande ateneo statale in quanto a crescita di immatricolati al Sud ... ( continua )



Cosenza, un centrocampista del Perugia nel mirino di Gemmi 07 gen 24 Il ds del Cosenza, Roberto Gemmi sta lavorando a 360 gradi su tutti i reparti della ... ( continua )



Cosenza, in arrivo un terzino e un difensore centrale. Oggi riposo 07 gen 24 Mentre il Cosenza oggi riposa il DS Gemmi lavora per portare subito due giocatori ... ( continua )



La ricostruzione dell'incidente sulla 106 conferma lo scontro frontale 07 gen 24 E' stato uno scontro frontale, anche se la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, quello tra le due auto ... ( continua )



Trovato con funghi allucinogeni, un arresto dei CC a Camigliatello 07 gen 24 I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato a Camigliatello Silano un 48enne del ... ( continua )



I 5 mln della Lotteria vanno a Milano, 2.5 sulla A2 a Campagna. I premi da 100mila euro 07 gen 24 Tocca a Milano quest'anno festeggiare la vincita milionaria della Lotteria Italia .. ( continua )



Cosenza, in arrivo Camporese, superati test medici 06 gen 24 Dovrebbe arrivare a breve l'annuncio ufficiale della società del Cosenza Clacio dell'ingaggio del difensore centrale Michele Camporese... ( continua )



In 11 anni la ss106 ha stroncato la vita a 228 persone, una carneficina 06 gen 24 "Queste, purtroppo, sono le prime 4 vittime del 2024 sulla Statale 106, la seconda più importante arteria viaria della ... ( continua )



Scontro frontale sulla 106, morti quattro giovani: una strage 06 gen 24 Continua a mietere vittime la SS106 dove oggi 4 giovani, tre donne e un uomo... ( continua )



Ubriachi aggrediscono medico a Soriano e infermiere 118 a Vibo, denunce, indagano i CC 06 gen 24 Momenti di tensione alla guardia medica di Soriano e al pronto soccorso di Vibo Valentia, dove ... ( continua )



Cosenza, secondo giorno di lavoro. Il calciomercato 05 gen 24 Oggi una sola seduta di allenamento per i calcaitori del Cosenza Calcio che hanno lavorato nel pomeriggio ... ( continua )



Medico argentino salva la vita a cittadino di San Lucido 05 gen 24 E' durato circa 4 ore l'allarme per la scomparsa nel Reggino di un ventiquattrenne scappato da casa ... ( continua )



Dalla Questura di Cosenza nel 2024 già emessi 14 ammonimenti e 7 avvisi 05 gen 24 Dalla Questura di Cosenza sono stati emessi 14 ammonimenti, 7 avvisi ... ( continua )



Lotteria Italia 2023, in Calabria venduti 128mila biglietti: Cosenza prima tra le province 05 gen 24 Sono 128.380 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Calabria per l’edizione ... ( continua )

Cosenza Calcio | Andrea Meroni (VIDEO)



Scappato da casa tenta suicidio, salvato dai CC 05 gen 24 E' durato circa 4 ore l'allarme per la scomparsa nel Reggino di un ventiquattrenne scappato da casa ... ( continua )



Cosenza: non è cambiato nulla. Si torna al lavoro esattamente come prima 04 gen 24 Non sono bastate le brutte figure nelle ultime sei gare con soli due punti ... ( continua )



Scippa anziana che aveva appena ritirato pensione, un arresto PS a Rossano 04 gen 24 Un uomo di 43 anni è stato arrestato dagli agenti dal Commissariato ... ( continua )



Incendio distrugge e danneggia 4 auto a Trebisacce, indagano i CC 04 gen 24 Un incendio, sulla cui natura indagano i carabinieri della compagnia di ... ( continua )



Lite in famiglia, padre spara al figlio a Cosenza 03 gen 24 Tragico epilogo di una lite in famiglia questa sera a Cosenza dove il padre, dopo un'accesa lite, ha ... ( continua )



Il Cosenza riparte da Caserta 03 gen 24 Alla spicciolata stanno arrivando al raduno i calciatori del Cosenza Calcio, al rientro dalla pausa invernale, che ... ( continua )



Ci risiamo, il Cosenza valuta di nuovo Capradossi 03 gen 24 Come tutti sanno il Cosenza sta cercando un centrale difensivo e lo sta cercando di esperienza. ... ( continua )



Denunciato per omicidio stradale uomo che ha travolto e ucciso pedone a Cetraro 03 gen 24 Gli agenti della Polizia Stradale di Scalea hanno denunciato un uomo 44enne di Cetraro poiché indagato per omicidio ... ( continua )



Al telefono ha malore, 90enne salvata da amica di Cosenza che chiama i CC 03 gen 24 Era al telefono con un'amica 90enne e si è preoccupata quando l'ha ... ( continua )

Cosenza, per la panchina si naviga a vista. Difesa da sistemare, si cerca in A 02 gen 24 Per la panchina si naviga a vista. Alla vigilia del raduno dei Lupi ... ( continua )



Cosenza, Pietro Martino operato oggi 02 gen 24 Il calciatore del Cosenza, Pietro Martino, è stato operato oggi al tendine d’achille del piede sinistro a seguito ... ( continua )

Ficcanaso del 2024 | Ci salviamo? (VIDEO)

Guarascio riflette ma Caserta allena 01 gen 24 Passato il capodanno, sono appena cinque i giorni dall'ultima disfatta casalinga, dopodomani comincia una nuova avventura per il Cosenza Calcio ... ( continua )



In 20 mila al concerto di Max Pezzali a Corigliano-Rossano (VIDEO) 01 gen 24 E' stato un #capodannoalMax, vissuto e non solo sognato. Una magica e perfetta serata. Il Capodanno di Corigliano-Rossano ... ( continua )



Grande successo del Capodanno di Crotone in TV col 40% di share 01 gen 24 Il Capodanno in Piazza Pitagora a Crotone è stato il programma più visto dell'ultima sera del 2023. .. ( continua )



Cosenza, Capodanno in tono minore con la piazza contingentata 01 gen 24 Niente maxischermi e piazza con ingresso contingentato, in tutto circa 5.000 persone, per il Capodanno di Cosenza ... ( continua )



Tragedia a Cetraro, uomo investito e ucciso sulla SS18 01 gen 24 Un uomo, che camminava lungo la ss18, pare si tratti di un migrante, è stato investito ... ( continua )



NuovaCosenza.com compie 20 anni 01 gen 24 E siamo ancora qua, e già. Liberi. Senza nessuno dietro le spalle. Una voce indipendente che non ha mai perso la bussola ... ( continua )

Ficcanaso di Capodanno | Caserta si, Caserta no (VIDEO)