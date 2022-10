Mancuso: positivo primo anno legislatura, approvate 51 leggi

20 ott 22 "Nonostante la sospensione dovuta a due importanti campagne elettorali, il bilancio del primo anno di legislatura del Consiglio regionale è senz'altro soddisfacente". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, nell'intervento con cui ha aperto l'odierna seduta dell'Assemblea elettiva. "Lo dicono - ha aggiunto Mancuso - le 51 leggi fin qui approvate nel corso di 15 sedute d'Aula, alcune delle quali, tra l'altro, molto significative perché hanno consentito di riappropriarci delle prerogative legislative sulla sanità. Sono stati approvati, inoltre, 58 provvedimenti amministrativi e sette mozioni, di cui alcune all'unanimità. Si sono svolte, inoltre, 90 sedute di Commissioni". "Naturalmente, siamo consapevoli - ha ancora detto Mancuso - che a fronte dei problemi della Calabria, occorra fare di più e meglio. Ma se riusciremo, perlomeno sulle grandi questioni, a fare convergere nella stessa direzione le energie della Giunta, della maggioranza e delle opposizioni, non dubito che potremo fare in modo che la Calabria compia decisivi passi avanti". Mancuso, "interpretando - ha affermato - i sentimenti dell'Assemblea regionale", ha rivolto gli auguri di buon lavoro ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, ed ai parlamentari della XIX legislatura. "Sicuri - ha detto ancora il Presidente del Consiglio - che gli esponenti delle Assemblee legislative nazionali avranno gli interessi generali come prioritario riferimento nello svolgimento delle loro funzioni. Tra le tante emergenze del Paese, i divari di sviluppo e di cittadinanza tra Nord e Sud richiedono l'attenzione straordinaria del Parlamento, in modo da riuscire ad ispessire la coesione territoriale e fronteggiare le diseguaglianze sociali esistenti".