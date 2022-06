Fototrappole e droni contro gli incendi, convenzione Regione-CC Forestali

23 giu 22 "Gli incendi sono in molti casi di natura dolosa, e di questo mi sto occupando da qualche mese. Ho previsto un sistema di premialità per le associazioni di Protezione Civile, ne metteremo in campo 80, per stare sul territorio e custodirlo. Saranno pagati non in ragione del numero degli spegnimenti, ma in base al minor numero degli incendi che si verificheranno. Stiamo cercando di adottare la stessa procedura per gli operai forestali". Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un video pubblicato su Facebook. "Abbiamo fatto, inoltre, una convenzione con l'Arma dei carabinieri, a cui va il mio ringraziamento - aggiunge - perché avremo cinquemila militari che vigileranno e presidieranno il territorio per impedire, per quanto possibile, che si appicchino degli incendi. Mi chiedo perché si debbano accendere i fuochi, distruggendo il capitale sociale e naturale della nostra regione, che è costituita in gran parte da foreste. Anche su questo fanno bene i cittadini calabresi a protestare con le istituzioni quando non fanno il loro dovere, ma protestino anche contro gli incivili, gli stupidi che accendono i fuochi nei nostri boschi. E dicano a questi signori che quest'anno le pene saranno inasprite perché è cambiata la legislazione nazionale e sarà più difficile appiccare incendi in quanto metteremo fototrappole, avremo tantissime forze dell'ordine a presidiare il territorio e avremo droni che vigileranno dall'alto. Tutte risorse che dobbiamo spendere a causa dei tanti incivili che appiccano gli incendi. Ed in più la Protezione civile ci dice che quest'anno corriamo dei rischi superiori rispetto al 2021 perché siamo in presenza di una stagione molto secca". "Io vorrei che i calabresi - dice ancora il presidente Occhiuto - potessero svolgere un controllo sociale e giusto sulle istituzioni, e quindi anche sulla Regione ed i Comuni, ma anche sui loro vicini di casa, su quelli che sono calabresi ma non capiscono che il modo migliore per costruire un futuro di sviluppo per la nostra regione è di contribuire, ciascuno per proprio conto, a dimostrare che la Calabria è appunto, per com'è, una 'regione straordinaria'".