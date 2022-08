Giunta regionale approva ddl modifica su miniere e cave

04 ago 22 "La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico ed attrattori culturali, Rosario Varì, il disegno di legge di modifica della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40, che disciplina le attività di ricerca e coltivazione dei materiali di miniera e di cava nel territorio della Regione Calabria". Lo riporta un comunicato diramato dalla segreteria dell'assessore Varì. "In sede di applicazione tecnico-amministrativa della legge e del relativo regolamento - è detto nel comunicato - si è infatti rilevata la necessità di aggiornarne i contenuti, anche alla luce delle novità normative intervenute. E' altresì emersa l'opportunità di snellire e razionalizzare alcuni aspetti dei procedimenti di autorizzazione e concessione in materia di attività estrattive disciplinati dalla legge medesima". "La proposta di modifica della legge sull'attività estrattiva nel territorio della Regione - ha dichiarato Varì - è volta a semplificare e a snellire le procedure autorizzatorie, a favorire l'operatività delle attività estrattive e, soprattutto, a porre le basi affinché la Calabria si doti finalmente del PRAE, il Piano Regionale delle attività estrattive, strumento pianificatorio volto a garantire lo sfruttamento ordinato e sostenibile delle risorse minerarie in armonia con gli altri strumenti di pianificazione. E' necessario che la programmazione e la pianificazione si sostituiscano a scelte estemporanee che rischiano per un verso, di non tutelare l'ambiente ed il territorio e, per altro verso, di non facilitare lo sviluppo economico regionale".