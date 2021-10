Condividi su Facebook Tweet Loizzo: importante istituire 116 in Calabria, utile per decongestionare 118 Loizzo: importante istituire 116 in Calabria, utile per decongestionare 118 22 ott 21 "Sarebbe importante istituire il servizio 116 anche in Calabria, per decongestionare il 118 e poter gestire le situazioni a bassa complessità". Lo afferma Simona Loizzo, consigliere regionale della Lega. "Il 116 - sostiene Loizzo - può essere gestito dalle guardie mediche, lasciando al 118 le incombenze più importanti. Sappiamo che gli accessi non urgenti tendono ad occupare le chiamate al 118 o le visite al pronto soccorso, per questo l'attivazione del 116 può avere grandi benefici per l'organizzazione di base della sanità territoriale". "Le chiamate urgenti - conclude Loizzo - verranno trasferite al 118 e così si attuerà una distinzione netta fra urgenze e non urgenze che avrà effetti positivi". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"