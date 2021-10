Presidente Occhiuto a Roma sente Speranza e incontra ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna

06 ott 21 Il presidente della Regione Calabria e capogruppo di Forza Italia alla Camera, Roberto Occhiuto, che oggi è a Roma, ha sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, che incontrerà la prossima settimana. Nell'agenda di governo del neo governatore calabrese, come egli stesso ha messo in evidenza più volte sia in campagna elettorale sia dopo il risultato delle regionali, la questione sanitaria, e nello specifico la necessità del superamento della lunga fase di commissariamento, occupa un posto di primo piano. Ci sono, poi, anche altre questioni aperte nella strategia di governo della Regione, di alcune delle quali Occhiuto ha avuto modo di discutere, in relazione alle specifiche deleghe, con i tre ministri di Forza Italia nel Governo Draghi, Mariastella Gelmini (Affari regionali e Autonomie), Renato Brunetta (Pubblica amministrazione) e Mara Carfagna (Sud e Coesione territoriale).