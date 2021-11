Condividi su Facebook Tweet La Loizzo nominata responsabile dipartimento ambiente della Lega in Calabria La Loizzo nominata responsabile dipartimento ambiente della Lega in Calabria 18 nov 21 La consigliere regionale Simona Loizzo è stata nominata responsabile del dipartimento ambiente della Lega in Calabria. La nomina è stata effettuata dal viceministro Vannia Gava. Loizzo ha partecipato, ieri, a Roma, alla riunione del dipartimento nazionale. "Sono onorata di questa nomina - ha detto Loizzo - per la quale spero di poter dare un contributo fattivo, partendo dalle esigenze del settore in una regione difficile e complessa come la Calabria. Ci portiamo dietro problemi atavici - ha aggiunto ancora Simona Loizzo - che meritano una soluzione nell'interesse dei cittadini. Il mio impegno - ha concluso Loizzo - sarà orientato, anche in considerazione del ruolo istituzionale che ricopro, all'ascolto dei bisogni di sindaci ed amministratori locali, e alla concertazione di interventi risolutivi che mettano fine alla perenne situazione di emergenza esistente" © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"