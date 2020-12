Condividi su Facebook Tweet Da PSR altri 10 mln per l'agricoltura a saldo campagna 2020 Da PSR altri 10 mln per l'agricoltura a saldo campagna 2020 17 dic 20 Procedono senza sosta le erogazioni in agricoltura, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale della Calabria 2014/2020. È stato autorizzato infatti il kit decreto di pagamenti n. 105, a saldo della campagna 2020 delle misure a superficie del Psr, grazie al quale verranno immessi nel sistema agroalimentare calabrese circa dieci milioni di euro. Ne dà notizia l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, che sottolinea l'importanza della sinergia tra l'organismo pagatore Arcea e il dipartimento Agricoltura per garantire puntualmente liquidità al settore agricolo. Nel dettaglio, saranno 11.378 beneficiari delle misure 10 "Pagamenti agro - climatico - ambientali", 11 "Agricoltura biologica", 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli ambientali o ad altri vincoli specifici" e 14 "Benessere degli animali". In loro favore, nei prossimi giorni, saranno erogate risorse pari a 9.850.889,50 euro. Seguiranno, entro la fine del mese, ulteriori pagamenti per altre misure del Psr. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"