Sciame sismico, dopo quella del 4.4 tanta paura e altre 21 scosse

13 ott 22 C'è stata tanta paura e altre 21 scosse di terremoto nel Catanzarese che hanno tenuta sveglia la popolazione nella notte e fatto seguito a quella di magnitudo 4.4 registrata alle 00:44 al largo di Lido (poi rivista in magnitudo 4.3), il quartiere marino del capoluogo della Calabria e che ha tenuto desta gran parte della popolazione. Le scosse più forti che hanno superato magnitudo 2 sono state registrate all'1:05 ed alle 3:36 a Stalettì ed a San Floro, due centri del comprensorio di Catanzaro, ed hanno avuto una magnitudo, rispettivamente, di 2.0 e di 2.4. L'ultima scossa dello 1.6 è avvenuta alle 7:23 di questa mattina. In tutti i casi, comunque, così come per la scossa principale delle 00:44, non c'è stato alcun danno.

Molte chiamate ai Vigili del fuoco

Sono state molte le chiamate effettuate alla sala operativa del Comando provinciale di Catanzaro dei Vigili del fuoco da cittadini allarmati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvenuta davanti alla costa della città. Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione in tutto il territorio cittadino e in modo particolare dagli abitanti della frazione marina. Molte le persone che si sono riversate in strada nel timore che il sisma potesse ripetersi. Carabinieri e Polizia di Stato confermano che almeno per il momento non sono stati rilevati danni né si registrano feriti. L'allerta resta comunque alta.

Sindaco Catanzaro, tanta paura ma nessun danno

"La paura ovviamente è stata tanta, ma voglio rassicurare tutta la città: fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone". Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, facendo riferimento alla scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata poco prima dell'1:00 davanti alla costa della città. "Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione comunale - aggiunge Fiorita - sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. Buonanotte a chi riuscirà a dormire".

Sindaco Catanzaro chiude scuole

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata nel corso della notte. "Nel confermare - ha detto il Fiorita in un post sul suo profilo Facebook - che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone, comunico di avere deciso la chiusura per la giornata odierna delle scuole di ogni ordine e grado, in via di estrema precauzione e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture".

Curcio, scossa in Calabria ricorda fragilità Italia

"La scossa di terremoto registrata questa notte a largo della costa di Catanzaro, pur non avendo prodotto danni, deve comunque far riflettere", ha detto il Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio. "Tutto il Sistema di protezione civile, ad iniziare dai sindaci - che sono la prima autorità di protezione civile sui territori - devono essere coscienti dei rischi a cui buona parte del territorio italiano è esposto. Le parole di Maria Teresa Cucinotta, Prefetto di Catanzaro, non possono e non devono rimanere inascoltate. Ci auguriamo che i sindaci del territorio calabrese accolgano come stimolo le dichiarazioni rese alla stampa ieri, a margine dell'incontro pubblico sui rischi di protezione civile, organizzato nella sede di governo del capoluogo calabrese. Troppo spesso tale materia passa in secondo piano rispetto ad altri temi, ma l'attenzione ai piani di protezione civile e la pianificazione delle azioni di tutela sui territori possono fare la differenza tra la vita e la morte, oltre che incidere sull'entità dei danni. Per questo - prosegue Curcio - è fondamentale che nella catena di questo complesso Sistema a salvaguardia dei cittadini, siano proprio loro ad assumere un ruolo attivo rispetto all'informazione che, in questo caso, diventa anche formazione e quindi prevenzione. Dagli amministratori locali ogni cittadino deve pretendere di essere informato sulle azioni di pianificazione intraprese, così come non si può prescindere dal ruolo di coordinamento delle Regioni cui spetta la gestione delle attività di indirizzo necessarie a declinare sui territori le attività di protezione civile. "Ogni occasione per mettere insieme i diversi attori di questa catena a tutela di tutti e di ciascuno, deve essere colta con la massima partecipazione. Tra meno di un mese, il 4 - 5 e 6 novembre, proprio nei territori calabresi e siciliani, si svolgerà un'importante esercitazione nazionale sul rischio sismico, "Esercitazione sisma dello Stretto 2022": mi auguro che questa iniziativa possa offrire un'occasione per testare, correggere e condividere al fine di ottenere un'azione sempre più efficace ed un Servizio efficiente."

Presidente Occhiuto: situazione sotto controllo

"Dopo la scossa di magnitudo 4.4, con ipocentro a 36 chilometri di profondità, che ha interessato la costa jonica catanzarese, fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. La situazione è sotto controllo, ma costantemente monitorata, semmai ci fossero ulteriori sviluppi". Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in relazione al terremoto registrato la scorsa notte a Catanzaro ed in alcuni centri del comprensorio.. "La sala operativa della Protezione civile regionale - aggiunge Occhiuto - ha lavorato tutta la notte, contattando i sindaci dei Comuni limitrofi all'epicentro e dando istruzioni a tantissimi cittadini spaventati che hanno preso d'assalto i centralini. Il terremoto non si può prevedere, ma si deve prevenire. La popolazione deve sapere, e per questo è importante diffondere sempre più una cultura di Protezione civile, come comportarsi. E gli amministratori locali devono essere in grado di guidare correttamente la propria cittadinanza nei momenti di emergenza. Anche su questo la Regione Calabria è impegnata con numerose iniziative".

