Prefettura Cosenza approva piano neve 2022-2023

25 nov 22 E' stato approvato, durante la riunione del COV (Comitato Operativo di Viabilità) della Prefettura di Cosenza, il piano neve 2022-2023 proposto da Anas per la prossima stagione invernale. All’incontro, convocato dal Prefetto Ciaramella erano presenti il Capo Compartimento Anas dell’A2, i responsabili Anas della Viabilità Ordinaria della Calabria e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Vigili del Fuoco, del COA di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale. Nel corso del confronto sono state analizzate attentamente le linee operative di detta pianificazione che prevedono un articolato meccanismo di attività ed impiego di uomini e mezzi finalizzato ad un innalzamento dei livelli di sicurezza stradale in occasione di nevicate e ad una gestione ottimale di eventuali situazioni di criticità ed emergenziali lungo l’intera arteria autostradale e lungo i percorsi statali e provinciali. Al fine precipuo di garantire una adeguata viabilità agli automobilisti principalmente nei giorni di maggiore criticità è stato pianificato un costante monitoraggio della Prefettura su eventuali situazioni di emergenza, qualora dovessero verificarsi. La Prefettura di Cosenza assicurerà un costante collegamento con le Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e con le Forze di Polizia al fine di garantire, in un’ottica di sinergica collaborazione tra tutti gli Enti competenti nella gestione delle emergenze, un pronto presidio sul territorio.