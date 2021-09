Condividi su Facebook Tweet A Pizzo Calabro il 29° Italian Symposium On Advanced Database Systems A Pizzo Calabro il 29° Italian Symposium On Advanced Database Systems 03 set 21 Nella splendida e suggestiva cornice di Pizzo Calabro (VV), terrazza incontrastata che si affaccia sulle acque del mar Tirreno, la comunità scientifica italiana terrà il 29° Italian Symposium on Advanced Database Systems, (simposio italiano sui Sistemi Evoluti per Basi di Dati) SEBD, di cui a questo link , il principale evento annuale italiano di ricerca sui database patrocinato dall’Università della Calabria e dal DIMES, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’UNICAL, dal MIUR, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, dall’Università degli Studi Federico II di Napoli e dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’UNINA. Dalla Calabria, terra della Magna Graecia, al mondo, dunque, una continuazione naturale della Scuola di Pitagora, che ha rivoluzionato la cultura e la scienza occidentale. Sulla scia del progresso e della scienza, dal 5 al 9 settembre Pizzo Calabro diverrà teatro di cultura per dissertare su temi che regolano le nostre vite, che hanno segnato la svolta del terzo millennio anche se spesso sembrano eclissate dalla incredibile praticità dei fenomeni. Un forum di incontro per discutere, incontrare e scambiare esperienze tra tutti coloro, sia nel mondo accademico che nell'industria, che sono interessati ai sistemi di database e a tutta la loro vasta gamma di applicazioni. Una vetrina per disquisire e diffondere la cultura, la scienza, il confronto ma anche per essere ispirati da panorami mozzafiato unici al mondo. 67 autorevoli nomi tra docenti e professionisti del settore si alterneranno durante la conferenza i cui temi trattati saranno: Dependencies and Data Inconsistency, Query Processing and Question Answering, Cybersecurity and Privacy, Knowledge and Ontologies, Knowledge and Ontologies, Machine Learning and Data Mining, Data Integration, NoSQL and Storage, Learning Paradigms, Network Analysis, Deep Learning, Seminar on Reminiscence of TIDB 1981. Gli atenei e Università italiane coinvolte, oltre all’autoctona Università della Calabria, sono: Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Milano, Università di Bologna, Università di Brescia, Università di Padova, Sapenzia Università di Roma, Università della Basilicata, Politecnico di Milano, Università Roma Tre, Università Aldo Moro di Bari, Università di Cagliari, Università di Verona, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università di Salerno, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, ICAR-CNR Rende, Università dell’Insubria, Università di Padova, Università di Genova, Università di Catanzaro, Università Federico II di Napoli, Università Milano Bicocca, Eurocom (Francia), Università di Bergamo, ISTI-CNR Pisa, ISTAT, Università Politecnico delle Marche, ICT-SUD. Le cinque giornate vedranno non solo il territorio di Pizzo Calabro protagonista ma anche la magica cornice di Tropea, Borgo dei Borghi 2021, che ospiterà il parterre. Ad ospitare l’evento sarà il Tui Magic Life Calabria, l’inglese sarà la lingua ufficiale della conferenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"