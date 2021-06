Cambio al vertice alla Capitaneria di porto di Corigliano

04 giu 21 Cambio al vertice alla Capitaneria di porto di Corigliano calabro. Al capitano di fregata Alberto Mandrillo subentra il capitano di fregata Francesco Cillo. Alla cerimonia era presente il direttore marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, contrammiraglio Antonio Ranieri. Quest'ultimo, è scritto in una nota, "nel trarre un bilancio delle attività svolte dalla Capitaneria e dagli Uffici marittimi dipendenti di Cariati, Trebisacce e Montegiordano, ha espresso apprezzamento al personale militare e civile per la qualificata professionalità esercitata in favore dell'utenza, nonché nell'ambito dei diversi profili istituzionali attribuiti dalla normativa al Corpo delle Capitanerie di Porto". Prima di cedere il comando dopo quasi due anni per assumere un nuovo incarico allo Stato maggiore della Marina Militare nella sede di Roma, Mandrillo ha voluto ringraziare le autorità provinciali e locali ed, in particolare, il prefetto di Cosenza Cinzia Guercio, "per aver costituito un autorevole e costante punto di riferimento e coordinamento per l'intero Compartimento marittimo, il procuratore capo facente funzioni della Procura di Castrovillari Simona Manera, per l'assidua e sensibile opera di indirizzo e direzione nelle diverse attività di polizia giudiziaria espletate nonché le forze armate e di Polizia con cui la Guardia costiera ha sempre operato, in costante e crescente sinergia". Cillo, settimo comandante della Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, è entrato in Accademia navale nel 1999 e proviene dalla Capitaneria di Porto di Termoli ove ha ricoperto l'incarico di Comandante in seconda. Nel prendere la parola, Cillo ha ringraziato il collega cedente "per il lavoro svolto, assicurando un'azione di continuità nel perseguimento delle linee programmatiche rese dalla Direzione marittima di Reggio Calabria e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto".