Impennata di contagi coronavirus in Italia (+1.907), in su ricoveri a centrosud Impennata di contagi coronavirus in Italia (+1.907), in su ricoveri a centrosud 18 set 20 Netto aumento dei contagi di Covid in Italia: l'incremento nelle ultime 24 ore è di 1.907 nuovi casi, rilevati con 99.839 tamponi, qualche migliaio in meno rispetto a quelli effettuati ieri. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 294.932. Cala lievemente il numero giornaliero di vittime: era di 13 giovedì, è di 10 oggi, per un totale complessivo dall'inizio dell'emergenza di 35.668. Tra tutte le regioni, solo la Basilicata fa registrare zero casi nell'ultimo giorno. Lombardia e Campania con oltre 200 casi Nella giornata più nera dei contagi del dopo lockdown risaltano i dati delle regioni Lombardia (+224) e Campania (+208) che purtroppo superano le 200 unità. Unica regione senza alcun caso è la Basilicata mentre a superare i cento casi sono oggi ben 8 regioni. Oltre a Campania e Lombardia i duecento casi li sfiora il Lazio (+193) mentre la Sicilia (+179) ha un nuovo balzo. Il Veneto (+176), la Liguria (+158), Piemonte (+127) e l'Emilia Romagna (+121) le latre oltre i cento. Cifra che la Toscana (+99) sfiora di pochissino. In basso il riepilogo della tabella diramata dal Ministero della Salute. Aumentano malati Prosegue la crescita del numero dei malati per coronavirus. Dai dati del ministero della Salute emerge che nelle ultime 24 ore l'incremento è stato di 1.044, per un totale di 42.457 attualmente positivi. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari (sono 2.387, 39 più di mercoledì) e quelli in isolamento domiciliare (ora sono 39.862, rispetto a ieri +1009) calano quelli nelle terapie intensive (-4 rispetto a ieri per un totale di 208). Il totale dei dimessi e dei guariti è invece di 216.807, con un incremento di 853 persone nelle ultime 24 ore. Tra le regioni, il maggior incremento di casi si registra in Lombardia (+224), seguita da Campania (+208) e Lazio (+193). Anche Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Liguria e Sicilia fanno segnare un incremento superiore ai cento casi nelle ultime 24 ore. Ricoveri aumentano a centro sud Aumentano in Italia i ricoveri per il Covid-19 soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud: infatti, se si analizza l'andamento dei pazienti ricoverati sul totale dei positivi, si vede un incremento maggiore nelle regioni del Centro (dove viene ricoverato l'8,55% dei positivi contro il 7,96% della settimana scorsa) e del Sud (8,52%) rispetto alle regioni del Nord (4,38%). In particolare si registra un aumento in Abruzzo (dove questa settimana è stato ricoverato il 7,78% dei positivi contro il 6,88% della scorsa settimana), Lazio (9,43% ), Molise (6,19% ) e Umbria (6,32% ), mentre nelle Marche una lieve diminuzione durante l'ultima settimana (3,54% di questa settimana contro il 4,58% della scorsa). L'andamento generale è in aumento nella quasi totalità delle regioni del Sud e delle Isole. La Sardegna registra un aumento considerevole di ricoverati nell'ultima settimana sul totale dei positivi: 7,14% contro il 4,86%. È quanto emerge dalla 20ma puntata dell'Instant Report Covid-19, iniziativa dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del Sars-COV-2 a livello nazionale. Il gruppo di lavoro è coordinato da Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'ateneo. Per quanto riguarda il Nord spicca tra tutti il dato della Valle d'Aosta, dove la percentuale di ricoverati sui positivi cresce rispetto alla settimana scorsa passando all'11,9% contro il 5,13% della scorsa, (quindi un raddoppio dei ricoveri per covid), mentre in Piemonte avviene il contrario (5,56% di questa settimana vs 6,39% della scorsa). Si segnala un andamento pressoché stabile in Lombardia (3,32% vs 3,35%). Il Report evidenzia anche che il tasso dei tamponi effettuati (numero di tamponi per 1000 abitanti) è in diminuzione dalla scorsa settimana, e pari a 9,62 tamponi per 1000 abitanti (la settimana scorsa il tasso era di quasi 11 per 1000). Secondo i dati della Protezione Civile (che a partire dal 25 giugno fornisce quotidianamente informazioni sulla modalità di identificazione dei nuovi casi distinguendo tra tamponi eseguiti a seguito di un sospetto clinico e come attività di screening), si vede che nella maggior parte delle Regioni solo una minoranza dei casi accertati di COVID-19 risulta diagnosticata a partire dai test di screening. È la Puglia a registrare il valore più basso nella percentuale di casi totali diagnosticati a partire dal sospetto clinico (33%) e quindi il più alto dei casi diagnosticati nell'ambito di attività di screening. Nella maggior parte delle Regioni la quasi totalità dei casi accertati di COVID-19 risulta diagnosticata a partire dal sospetto clinico. Il report a partire da questa settimana prende anche in esame gli sforzi delle regioni per ridurre le liste d'attesa inesorabilmente aumentate per far fronte all'emergenza covid (secondo i dati sulle liste della Corte dei Conti già prima del covid non mancavano i ritardi: ad esempio, la classe di priorità delle prestazioni brevi - ossia da erogare entro 10 giorni-, nel 2018 l'82% di esse viene erogato nei tempi stabiliti, il restante 18% in ritardo). Finora solo Toscana e Marche hanno messo in atto dei provvedimenti per abbattere l'incremento delle liste d'attesa Covid-19-correlato. © RIPRODUZIONE RISERVATA