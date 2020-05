Condividi su Facebook Tweet Canile irregolare con animali in pessime condizioni sequestrato a Sant'Ilario d.I. Canile irregolare con animali in pessime condizioni sequestrato a Sant'Ilario d.I. 24 mag 20 Un canile irregolare in cui si trovano 444 animali in condizioni sanitarie definite "sconfortanti" dai veterinari, è stato sequestrato a Sant'Ilario dello Ionio dai carabinieri di Siderno al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Locri e avviata dopo la denuncia di un'associazione animalista. Denunciati un imprenditore e di un dirigente dell'Asp di Reggio Calabria. Dagli accertamenti, compiuti con l'ausilio dei carabinieri Nas e Nil di Reggio Calabria, dei Forestali di Brancaleone, dei veterinari dell'Asp e della task force veterinaria della Regione, sono emerse irregolarità di rilievo penale sia nello smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue sia per il maltrattamento degli animali. Il canile, esteso su 9.000 metri quadri e con 187 box. Dei 444 cani, 146 sono sprovvisti di microchip. Le carcasse degli animali morti erano custodite in contenitori in plastica dentro una cella frigo non funzionante. Diversi cani presentano malattie della pelle, deperimento, piaghe e ferite da morso. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"