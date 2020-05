Condividi su Facebook Tweet Pochi tamponi fatti in Calabria, su 84mila solo 37mila, sospetto il 0 contagi Pochi tamponi fatti in Calabria, su 84mila solo 37mila, sospetto il 0 contagi 03 mag 20 "Dalla Santelli mi sarei aspettato un impegno forte e radicale, come quello messo nell'ordinanza, anche sui tamponi. Ne abbiamo spediti 84mila ma ne hanno fatti solo 37mila per 2 milioni di abitanti". Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, a margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno impiegati nelle carceri italiane, riferendosi alla situazione dei contagi in Calabria. "Se ci sono zero contagi e pochi tamponi, la cosa è sospetta", ha aggiunto il ministro. La replica della Regione Il numero dei casi testati in Calabria "è pari a 35.975 che, in rapporto alla popolazione, evidenzia una media di un test ogni 55 abitanti. Tale risultato è tra i più alti tra le regioni del centro sud che registrano una media di 1 test ogni 60 abitanti". E' quanto evidenzia una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Stamani il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha affermato che in Calabria sono stati spediti 84mila tamponi "ma ne hanno fatti solo 37mila per 2 milioni di abitanti". "Tutto ciò - prosegue la nota della Giunta - nonostante le difficoltà non dovute alla disponibilità dei tamponi ma al reperimento di reagenti e soprattutto delle attrezzature per l'effettuazione dei test nei 5 laboratori regionali. Il dato dei contagiati e la relativa percentuale in rapporto alla popolazione che risulta la più bassa tra tutte le regioni italiane, non è pertanto direttamente influenzato dal numero dei casi testati". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca"