Allerta meteo per temporali in arrivo a centro-sud Allerta meteo per temporali in arrivo a centro-sud 07 giu 20 La perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni del nord Italia scenderà nella giornata di domani sul centrosud, portando piogge e temporali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Umbria, Lazio, Marche, Campania, Abruzzo e Molise, specie sui settori centro-occidentali. Sulla base dei fenomeni in atto, inoltre, il Dipartimento ha valutato un'allerta arancione su Lombardia e Friuli Venezia.