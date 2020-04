Un infermiere e un OSS positivi all'Ospedale di Reggio Calabria

04 apr 20 Un infermiere professionale e di un operatore socio sanitario in servizio nel reparto di Medicina d'Urgenza del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria sono stati trovati positivi al test per il coronavirus. Lo rende noto la direzione aziendale del Gom. I due sanitari sono stati sottoposti allo screening avviato all'interno del presidio ospedaliero reggino e che nella giornata di ieri ha riguardato 314 soggetti. "Occorre rilevare che - è detto in un comunicato del Gom - già diversi giorni prima dell'ordinanza del residente della Regione Calabria n. 20 del 27 marzo 2020, abbiamo iniziato ad effettuare i tamponi a tutto il personale sanitario. Finora sono stati controllati circa 500 dipendenti. Pertanto, sebbene dolorosi, alcuni contagi possono essere considerati fisiologici". La direzione aziendale esprime ai due operatori "tutto il sostegno e gli auguri per una pronta guarigione a nome di tutto il personale ospedaliero".