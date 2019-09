Granata "Strumentalizzate parole Salvini, Lega sosterrà candidato centrodestra"

Granata "Strumentalizzate parole Salvini, Lega sosterrà candidato centrodestra"

25 set 19 "Un ringraziamento al Prefetto, al Questore e alle forze dell’ordine che hanno contributo alla sicurezza dei cittadini per la presenza in città del Segretario Nazionale Federale della Lega". Lo dichiara il consigliere comunale Lega e coordinatore Flat Tax Città di Cosenza Vincenzo Granata. "Il leader nazionale della Lega Matteo Salvini -aggiunge Granata- ha dichiarato : ” il candidato alla Presidenza è l’ultimo dei miei pensieri, bisogna guardare avanti e privilegiare i programmi per il cambiamento della Calabria ,bisogna allargare la squadra, siamo a disposizione della coalizione e la Lega sosterrà il candidato del centrodestra unito, perche dall’altra parte stanno facendo le ammucchiate pur di salvare le poltrone, sono i calabresi che devono decidere da chi devono essere rappresentati in regione”. La dichiarazione è stata strumentalizzata per creare lo scoop giornalistico inesistente . Nella città di Cosenza la Lega fa parte di una maggioranza civica a sostegno di Mario Occhiuto, un Sindaco che appartiene alla società civile, prestato alla politica e che ha dimostrato in questi anni di trasformare il capoluogo bruzio in una moderna città europea. Non solo ma Mario Occhiuto, rappresenta il punto più alto di resistenza contro i giustizialisti, quest’ultimi bene incarnati a Cosenza dal maestro Nicola Morra, che scambia per chiunque bacia il rosario , come mandante di messaggi alla ‘ndrangheta. Oltre ad essere “cretino” come dichiarato da Matteo Salvini, nella mia qualità di consigliere comunale della Lega, aggiungo che : “l’imbeccilità è il collante di ogni forma di malvivenza”. Con le loro ridicole tesi, vogliono conferire alla giustizia, a sua volta impegnata in un’azione di supplenza e di sopraffazione di ogni altro potere, un effetto fulminante. Vogliono che basti un avviso di garanzia (bella garanzia!) per fare fuori un uomo politico, un avversario come nel caso di Mario Occhiuto che fino ad oggi non ha subito alcuna condanna. Per combattere veramente mafia e corruzione, bisogna disfarsi di questi “famigliari dell’Inquisizione”, di questa antimafia, di questa “illibatezza” ridicola. Mandiamo a quel paese chi pretende di aver trovato un comodo modo per far finta di far politica, Movimento Cinquestelle e Partito Democratico, scegliendo il mestiere del tirapiedi. Ringrazio Matteo Salvini per la sua presenza in città, invitandolo ad una sua prossima presenza sul territorio con i consiglieri e amministratori della Lega, asse portante del partito nelle elezioni regionali .