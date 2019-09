Condividi su Facebook Tweet Salvini in Calabria "A sostegno della candidatura del centro destra unito" Salvini in Calabria "A sostegno della candidatura del centro destra unito" 24 set 19 "Sosterrò una candidatura che tenga unito il centro destra che, comunque, cercheremo di allargare". Lo ha detto Matteo Salvini appena giunto a Lamezia alla stampa. "I calabresi dovranno decidere. I calabresi mi chiedono di guardare avanti" - ha poi precisato il leader della Lega che ha poi ha aggiunto: "I calabresi mi chiedono di investire sul nuovo, sul cambiamento, mi chiedono di guardare avanti. Non porto io i candidati ma sarò con chi verrà scelto dalla base. Le operazioni di "palazzo" le lasciamo fare al PD e ai 5stelle a Roma. Chi governerà la Calabria lo sceglieranno i calabresi e io sono a disposizione. Noi stiamo cercando di allargare la squadra anche perchè di là stanno facendo le ammucchiate pur di salvare la poltrona. Sia a Roma che in Calabria. I dati della Calabria sono chiari. Se un calabrese è contento della sanità di oggi, delle strade di oggi, del lavoro di oggi e della sicurezza di oggi, voti ancora a sinistra. Se qualcuno pensa e spera in qualcosa di meglio per se e per i suoi figli la le ga c'è da tanti anni e basta fare un paragone". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

