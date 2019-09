Condividi su Facebook Tweet Ferrara "Nessuna alleanza col PD alle regionali in Calabria" Ferrara "Nessuna alleanza col PD alle regionali in Calabria" 09 set 19 "Diversi articoli di giornale riportano la possibilità di un'alleanza M5S-PD a livello regionale. Voglio ricordare a tutti che le regole del Movimento 5 Stelle non permettono coalizioni con partiti politici e che l'unica alleanza prevista, come votato a luglio, è con le liste civiche pure", così su Facebook l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara. "Stamattina leggo anche di un mio fantomatico incontro con il commissario del Pd in Calabria. Sono a Bruxelles a portare avanti il mio lavoro in europarlamento. Non ho incontrato nessuno e nella mia agenda non è previsto alcun appuntamento con esponenti del Pd per discutere di elezioni regionali", aggiunge Ferrara. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

