Condividi su Facebook Tweet Santelli "La Lega non conosce affatto la Calabria" Santelli "La Lega non conosce affatto la Calabria" 12 ott 19 "Dopo aver ritenuto una 'lesa maestà' che il coordinamento nazionale di Forza Italia designasse il proprio nominativo per le elezioni in Calabria, regione, rammento, che secondo gli accordi assunti spetterebbe a Fi, oggi Cristian Invernizzi parla a nome dell'intero centro-destra, compresa Forza Italia. Forse sono abituati a far politica non conoscendo bene una terra come la Calabria, dove ancora la buona educazione ha un senso, ed il rispetto fra le forze politiche non è un optional". Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata di Forza Italia Jole Santelli, coordinatrice del partito in Calabria. "Credo che la dichiarazione di Invernizzi - aggiunge Santelli - sia stata fraintesa o che il Commissario della Lega in Calabria abbia usato un linguaggio non proprio e che, per come lo conosco, non gli appartiene. Qui si tratta di scegliere se vincere tutti insieme o se farsi del male gratuitamente. Spetta al tavolo nazionale individuare i candidati altrimenti si rischia un effetto domino che coinvolgerà tutte le Regioni con il solo fine di fare l'interesse di Pd e Cinquestelle. Dobbiamo puntare al futuro della Calabria e noi vogliamo vincere, sperando che la Lega abbia lo stesso obiettivo". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

