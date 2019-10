Commissario PD "Si va verso candidato civico"

Commissario PD "Si va verso candidato civico"

10 ott 19 "La vicenda è abbastanza chiara. Siamo nella direzione del candidato civico. Lo ha detto Zingaretti e lo abbiamo detto più volte". Lo ha detto il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, rispondendo ai giornalisti a Catanzaro, a margine di un'iniziativa di partito, in merito alle oltre quattromila firme consegnate oggi alla segreteria nazionale del Pd per chiedere che si facciano le primarie in Calabria per scegliere il candidato alla presidenza della Regione. "Ci sono stati documenti importanti - ha aggiunto Graziano - in questa direzione. Discutiamo con tutti su una linea chiara che è quella del rinnovamento, di un candidato civico che vada oltre ciò che sostanzialmente è stato prima, perché c'è bisogno di un nuovo cambio politico. È evidente che c'è un cambio politico e questo corrisponde ad un cambio di fase anche in Calabria. Vorrei, inoltre, dire che la Calabria ha qualche centinaio di migliaia di elettori e non quattromila".

Candidato civico per bene regione

"Il Pd in Calabria lavora in direzione del cambiamento e dell'unità. Non si torna indietro e vogliamo che si fermi la destra razzista, xenofoba, populista, sovranista, e chi più ne ha più ne metta. Se vogliamo bene alla Calabria dobbiamo dare una svolta. È quello che chiedono e vogliono i cittadini calabresi. Per questo riteniamo che bisogna andare verso la direzione di un candidato civico". Lo ha detto a Catanzaro il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano. "Lavoriamo, comunque - ha detto ancora Graziano - perché non torni il centrodestra al governo della Regione Calabria. Anche perché la destra in quel ruolo l'abbiamo vista".

Facciamo politica non i notai

"Lo Statuto del Pd parla chiaro: le primarie sono un'opportunità, un'opzione, una possibilità, non un obbligo. Sono due cose ben diverse. Siccome c'è un cambio di fase, la linea politica è un'altra. Punto. Non è una questione statutaria, né regolamentare, ma noi facciamo politica e non i notai e stiamo mettendo in campo un'altra cosa". Lo ha detto a Catanzaro il Commissario del Pd della Calabria, Stefano Graziano, facendo riferimento al candidato per la presidenza della Regione. "Stiamo facendo - ha aggiunto Graziano - un'azione politica chiara che porti al cambiamento e all'unità. Penso che chi vuole lavorare nella direzione di rompere il partito, discutere e creare una difficoltà, sia il migliore alleato della destra. Sta lavorando cioé per cercare di far tornare la destra al governo della Regione Calabria".