Laurea alla memoria per Saveria Colacino I genitori di Saveria con il Rettore Crisci Laurea alla memoria per Saveria Colacino 25 lug 19 Sono rotte dall'emozione, forte, le parole del prof. Roberto Guarasci, direttore del dipartimento di culture, educazione e società dell'Università della Calabria, nel mentre proclama dottoressa, alla memoria, Saveria Colacino, la giovane cosentina recentemente scomparsa. Il "boss" l'avevano definita i suoi colleghi. Per il suo carattere forte e deciso e per come riusciva ad imporsi. Fortemente impegnata nel sociale, dalla tesi traspira tutto il suo darsi per gli altri. Dottoressa in scienze pedagogiche per l'interculturalità e la media education, recita il protocollo stampato sulla sua pergamena consegnata ai genitori. Commossa la relatrice, la professoressa Simona Perfetti, che ha il groppo in gola nel raccontare la sua tesi "Una casa famiglia, aspetti pedagoci e nuove prospettive". Commossi i suoi genitori che in quella data avrebbero voluto festeggiare diversamente il clou di tanti studi e sacrifici. Il rettore Crisci ha voluto partecipare personalmente alla giornata dedicata ad una ragazza speciale. C'erano anche i suoi amici del Centro Coordinamento Club del Cosenza Calcio sua passione di sempre. La malattia del calcio l'ha sempre circondata, accompagnata in ogni evento o riunione che viveva con quanti dividevano assieme a lei la stessa "malattia". Ai genitori il CCC Cosenza ha donato una maglia dei Lupi a lei dedicata con le firme di tutti i calciatori. La laurea alla memoria, ha infine sottolineato la relatrice, è un modo per renderla eterna. Il papà e la mamma non riescono a nascondere l'emozione alla proclamazione così come tutta la Commissione. Saveria ora ha la sua laurea e così come ha fatto in terra, dedicandosi tutta agli altri, ora farà in cielo. Attenta e sempre presente come solo lei sapeva fare. Ciao Saveria, ci mancherai.

