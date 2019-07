Condividi su Facebook Tweet Patto Puglia, Calabria, Basilicata per sviluppo sostenibile Patto Puglia, Calabria, Basilicata per sviluppo sostenibile 18 lug 19 Un patto interregionale sullo sviluppo sostenibile che comprende Puglia, Basilicata e Calabria è stato sottoscritto dai Cru (Comitati regionali Unipol) delle tre regioni, con Lega delle Cooperative, Confesercenti, Cna, Cgil, Cisl e Uil, alla presenza del responsabile nazionale dei comitati Aleandro Benuzzi e dei dirigenti Elena Torri e Carlo Pilotti. Il confronto è stato avviato su due progetti relativi al golfo di Taranto. Si tratta della Ciclovia che attraversa le tre regioni da Trebisacce passando per Bernalda arriva ad Ugento, e delle opere inserite nel bando Magna Grecia del Mibac. "L'idea - ha affermato Carmelo Rollo, presidente Legacoop e del Cru Puglia - è quella di far ragionare, collaborare e co-progettare rappresentanti di territori diversi su azioni concrete con al centro il tema della sostenibilità. Vorremmo proporre una pista ciclabile senza interruzioni tra una regione e l'altra, perché ci sia una linea continua che raccolga tutte le comunità che si affacciano sul Golfo di Taranto. Perché il mare può aggregare ciò che la terra ha disaggregato nel tempo e poi perché questo percorso possa essere promosso attraverso le persone sui territori". Il patto interregionale diventerà a breve un manifesto che, dopo essere stato condiviso, sarà sottoscritto da un Comitato fondatore e sarà proposto alle comunità pugliesi, calabresi e lucane. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

