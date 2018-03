Santelli "Ricalcolo dovuto a mero errore di trascrizione"

21 mar 18 "Si è trattato di un mero errore di trascrizione". Così la coordinatrice regionale di Forza Italia in Calabria Jole Santelli, spiega la riassegnazione al suo partito del seggio che, inizialmente attribuito, era stato poi spostato a Fratelli d'Italia. "E' stata sbagliata - spiega la parlamentare riconfermata - la trascrizione dei dati riportati sui verbali nei fogli excel. In un caso, nel verbale erano riportati 250 voti per Fi e zero per FdI ma nella trascrizione è venuto fuori che noi eravamo a zero e Fdi a 250. In definitiva sono stati caricati a Fratelli d'Italia i nostri voti. La Corte d'appello di Catanzaro, dunque, non ha proceduto ad un riconteggio ma ad una nuova verifica dei verbali". Controlli sollecitati da Forza Italia con una serie di memorie e documenti presentati nei giorni scorsi alla Corte. Forza Italia ha presentato anche un esposto in autotutela alla Procura della Repubblica che però, secondo quanto si è appreso, non è intervenuta sulla vicenda delle nuove verifiche.