Giacomo Mancini jr non accede a Consiglio Regionae Calabria Giacomo Mancini jr non accede a Consiglio Regionae Calabria 21 mar 18 La mancata elezione a deputato di Fausto Orsomarso, attualmente consigliere regionale del centrodestra, ha l'effetto di impedire l'ingresso, nella massima assemblea calabrese del nipote del leader socialista Giacomo Mancini, Giacomo jr che, nel 2013, si era candidato in quota Forza Italia con il centrodestra risultando primo dei non eletti. Giacomo Mancini jr, alle spalle un'esperienza da parlamentare con i Ds nel 2001, successivamente si era avvicinato al centrodestra diventando, nel 2010, assessore regionale in Calabria nella giunta di centrodestra guidata da Giuseppe Scopelliti. E proprio al termine di quell'esperienza aveva presentato la propria candidatura nelle liste di Forza Italia. Alle politiche del 4 marzo scorso Mancini, che si era avvicinato a Denis Verdini, si era candidato con il Pd nel collegio uninominale di Cosenza risultando terzo dopo Anna Laura Orrico, del M5s, e Paolo Naccarato del centrodestra, ottenendo 14.349 voti e il 16,80%. © RIPRODUZIONE RISERVATA

