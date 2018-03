Condividi su Facebook Tweet Su esposto Forza Italia calcolo voti Procura Catanzaro non competente Su esposto Forza Italia calcolo voti Procura Catanzaro non competente 21 mar 18 Potrebbe essere trasmesso a Salerno l'esposto presentato nei giorni scorsi in autotutela dai rappresentanti di Forza Italia della Calabria in relazione agli errori nell'attribuzione di circa 5000 voti che erano andati a Fratelli d'Italia. Secondo quanto si è appreso in ambienti giudiziari, infatti, nella Commissione elettorale sono presenti magistrati. Ciò sposta la competenza alla procura della Repubblica di Salerno chiamata a valutare tutti quei casi in cui siano coinvolti, a vario titolo, magistrati del distretto di Catanzaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"

