Cassazione dopo riconteggi rimette a posto i 4 seggi riasssegnati

21 mar 18 La Cassazione, ufficio elettorale centrale, ha provveduto a "rettificare la cifra elettorale nazionale delle sole liste coinvolte dall'errata comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale Calabria". E' quanto riporta il verbale appena depositato dalla Suprema Corte che ha riattribuito i seggi, specificando che "non è mutato il totale nazionale dei voti". "Circa 4.000 voti" attribuiti a Fratelli d'Italia anziché a Forza Italia. E' questo il principale errore rettificato dall'Ufficio elettorale centrale della Cassazione a seguito della comunicazione arrivata dall'ufficio circoscrizionale della Calabria. Lo si desume dal verbale della Cassazione, tornata a riunirsi ieri pomeriggio a seguito dalla comunicazione giunte dalla Calabria relative "all'erronea attribuzione alla lista Fratelli d'Italia di circa 4.000 voti anziché alla lista Forza Italia". Il verbale riporta nel dettaglio che a Fratelli d'Italia vanno 41.446 voti anziché 46.439, con una differenza di 4.993 voti. Alla Lega vanno 51.802 voti anziché 51.788, pari quindi a 14 voti in più. A Forza Italia vanno 190.556 anziché 185.340, con uno scostamento di 5.216 voti in più. A Noi con l'Italia Udc vanno 18.097 voti anziché 18.334, pari a 237 voti in meno.

Così dopo molti colpi di scena, il quadro del nuovo Parlamento dovrebbe essere quello definitivo. Le corti d'Appello e la Cassazione hanno dato il via libera alla composizione dei seggi di Camera e Senato che si insedieranno venerdì prossimo, 23 marzo. Il caso da cui tutto è partito è stato il seggio conteso in Calabria tra Forza Italia e Fratelli d'Italia, nello specifico tra Maria Tripodi (FI) e Fausto Orsomarso (FdI). I giudici hanno stabilito che il seggio è della forzista Tripodi a scapito di Orsomarso. Il seggio perso da Orsomarso provoca un effetto a catena: a Fdi verrà riassegnato un seggio in Veneto e lo scranno andrà a Luca De Carlo, sindaco di Calalzo di Cadore (Belluno), a scapito della Lega, che però recupererà un seggio in Trentino Alto Adige, assegnato alla leghista Stefania Segnana. Quest'ultima a sua volta scalza sempre in Trentino Michaela Biancofiore (FI), che però - grazie alle pluricandidature - rientrerebbe in Emilia Romagna, dove dovrà cederle il passo Francesca Gambarini (FI).