Si rafforza la pattuglia dei 5 Stelle calabresi: ripescato Tucci

19 mar 18 Riccardo Tucco, quarto candidato nel listino proporzionale per il collegio Sud del Movimento Cinque Stelle farà i deputato assieme ai tanti suoi colleghi calabresi già eletti. A lui infatti è stato assegnato uno degli 11 seggi rimasti non assegnati in Italia. In virtù del fatto che non c'erano candidati da eleggere tra Sicilia e Campania a Tucci va uno di quei seggi. Questo grazie ad un "buco" del Rosatellum che aveva indotto Tucci ad inoltrare istanza in Cassazione in modo che i seggi vacanti fossero riassegnati a livello nazionale. Il Movimento Cinque Stelle in Calabria ha accumulato in Calabria un altissimo numero di resti che così prendono corpo nel seggio assegnato oggi a Tucci. Il neo deputato era risultato il primo dei non eletti, visto che la Dieni eletta nell'uninominale di Reggio Calabria, aveva lasciato il posto libero.