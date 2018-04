Sindacati: approvare legge regionale su invecchiamento attivo

18 apr 18 "Nell'esprimere apprezzamento per il provvedimento approvato ieri nella seduta del Consiglio regionale, relativo alla 'prevenzione e al contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza', intervento che riteniamo importante e necessario alla Calabria, nello stesso tempo rileviamo con rammarico la mancata approvazione della legge sull'invecchiamento attivo, proposta dalle organizzazioni sindacali e altrettanto importante per la rilevanza sociale del provvedimento destinata ad alleviare le condizioni degli anziani della nostra Regione". Lo affermano in una nota i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil (Sposato, Tramonti e Biondo) e quelli di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil (Aprigliano, Pisconeri e Cirasa). "Stigmatizziamo dunque - proseguono - l'atteggiamento di un Consiglio regionale che, all'atto dell'approvazione, ha fatto mancare il numero legale perdendo ancora una volta una occasione per dare risposte al disagio dei cittadini calabresi, facendo prevalere logiche di scontro interno ai gruppi consiliari che non aiutano i processi di rinnovamento e cambiamento della politica calabrese. Ci auguriamo che il presidente Irto si attivi da subito per la riconvocazione del Consiglio regionale per la opportuna discussione e approvazione del provvedimento in questione. Siamo fiduciosi che il nuovo corso che la Giunta regionale ha promesso di intraprendere possa trovare un immediato riscontro proprio in questa occasione".