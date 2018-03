CamCom Csoenza il 13 presenta l'incentivo "Resto al Sud"

12 mar 18 Martedì 13 marzo alle 09:30, nella sala Petraglia della Camera di Commercio di Cosenza è in programma la presentazione ufficiale di Resto al Sud, l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ai giovani Invitalia offre due tipi di agevolazioni fiscali che possono coprire il 100% delle spese effettuate - contributo a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero. Resto al Sud è una delle misure introdotte dal DL 91/2017 a favore del Mezzogiorno. Dopo i saluti introduttivi di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, interverranno: Giuseppe Glorioso (Invitalia); Erminia Giorno, segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza. Tra le 12:30 e le 14:00 sono previsti gli incontri (previa prenotazione) “one to one” per saperne di più sull’importante incentivo.