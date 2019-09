Condividi su Facebook Tweet Tragedia per maltempo in Calabria, forestale muore folgorato da lampo Tragedia per maltempo in Calabria, forestale muore folgorato da lampo 01 set 19 Un operaio dell'Azienda Calabria Verde è morto oggi a Caterinella nel comune di Santa Caterina sullo Ionio. L'uomo di 49 anni - R.F. originario di Caulonia - era impegnato nell'ambito del servizio antincendio nel territorio del Basso Jonio quando, in seguito alla pioggia, assieme ad un collega - che rimasto ferito ma non versa in pericolo di vita - riparandosi in prossimità dell'area dove svolgeva servizio di vedetta, è rimasto colpito da un fulmine. Una tragica fatalità e a nulla sono valsi i soccorsi. I vertici dell'Azienda Calabria Verde e della Regione Calabria hanno espresso "profondo cordoglio per il drammatico evento che ha visto coinvolto l'operaio, impegnato in una attività fondamentale come la prevenzione degli incendi". Ad esprimere vicinanza alla famiglia, il commissario straordinario dell'Azienda Calabria Verde, generale Aloisio Mariggiò, il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio e il dirigente del settore competente della Regione, Salvatore Siviglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "

