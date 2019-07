Aperto a Cosenza anno sociale Lions Club 108 YA, Calabria, Campania e Basilicata

Aperto a Cosenza anno sociale Lions Club 108 YA, Calabria, Campania e Basilicata

19 lug 19 Si è aperto ufficialmente oggi a Cosenza l’anno sociale del Distretto 108 YA dei Lions Club. Dopo il momento di formazione per gli oltre 300 Lions provenienti da Calabria, Basilicata e Campania tenutosi questa mattina a Rende questa sera la sfilata che ha aperto ufficialmente la manifestazione. Il corteo si è incamminato tra il giardino Comunale e Piazza XV marzo ed ha visto la partecipazione della Fanfara del Reggimento Bersaglieri, degli Sbandieratori di Bisignano e delle bandiere internazionali dei Lions a cura dei ragazzi del Lions Club Traveling Hosts e Campo Vesuvio per poi terminare ocn la cerimonia ufficiale nell'Auditorium del liceo Classico "Guarasci" Domani mattina la giornata conclusiva che inizierà a Palazzo Arnone con il convegno "Da Sud" cultura e sviluppo: l'impegno dei Lions moderato dal giornalista Michele Cucuzza. Interverranno il Direttore del Quotidiano del Sud Roberto Napoletano, Mirella Barraco Presidente Fondazione Napoli Novantanove, Francesco Fragale responsabile Lions Service "Da Sud" e Teresa Gualtieri presidente nazionale della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’Unesco. Proprio dai beni culturali – ha affermato il Governatore del Distretto, Nicola Clausi - bisogna partire quale momento di rivalutazione del Sud che ha in questo campo grandi potenzialità.