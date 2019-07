Condividi su Facebook Tweet Inps avvia bonus Sud, per assunzioni da 1 gennaio 2019 Inps avvia bonus Sud, per assunzioni da 1 gennaio 2019 18 lug 19 Diventa operativo il Bonus Sud per le imprese che assumono con contratti a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 35 anni o disoccupati da più di sei mesi senza limiti di età. Lo comunica l'Inps spiegando di aver pubblicato una circolare sull'argomento. L'incentivo - ricorda l'Istituto - grazie ad un emendamento al Decreto Crescita è attivo dal 1 gennaio 2019 e spetta alle imprese che assumono in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Il beneficio per le imprese è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua. Le aziende che hanno assunto o vogliono assumere usufruendo del bonus devono seguire le procedure informatiche sul portale Inps e dettagliate dalla circolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "

