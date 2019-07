Consegnati dall'Anas i lavori del viadotto Cannavino

15 lug 19 Sono stati consegnati i lavori al viadotto Cannavino lungo la statale ss107. La consegna questa mattina da parte dell'Anas, gruppo FS, alla presenza dell' Assessore Infrastrutture e Trasporti della Regione Calabria, Roberto Musmanno; del Responsabile Anas Area Compartimentale Calabria, Marco Moladori; del Responsabile del Procedimento, Paola Tripodi; del Direttore dei Lavori, Riccardo De Nardi e del Coordinatore Progettazione Intervento, Salvatore Arcuri. L’opera, vista la sua complessità durerà 250 giorni naturali e consecutivi. Le lavorazioni si svolgeranno in due fasi: quella relativa agli interventi di rinforzo delle pile e delle spalle tramite ripristini corticali con prodotti superperformanti e quella relativa agli interventi di adeguamento sismico dell’impalcato tramite la realizzazione ex-novo di una post-compressione che interesserà l’interno delle travi cassone. D'intesa con la Prefettura di Cosenza, si procederà da subito al ripristino corticale e al rinforzo delle 4 pile e delle 2 spalle. Terminata questa prima fase, che non prevede chiusure sul Viadotto Cannavino, si procederà alla seconda, relativa ai lavori all’interno delle travi cassone e delle due trave tamponi. Tali attività prevedono la chiusura totale del transito del Viadotto Cannavino - dal mese di febbraio 2020 e sarà in vigore per circa quattro mesi - con deviazione sul percorso alternativo, realizzato contestualmente ai lavori di rinforzo previsti sulle pile e sulle spalle dell’infrastruttura. Le modalità degli interventi sono state condivise in sede di Prefettura (COV) con i Sindaci del Comprensorio, al fine di limitare al massimo i disagi alla circolazione stradale, considerato che nella stagione estiva e nella prossima stagione invernale, sono previsti incrementi dei volumi di traffico.