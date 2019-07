Leone neo rettore Unial. Reazioni e commenti

04 lug 19 "Sono molto soddisfatto per l'esito delle votazioni per il nuovo rettore dell'Unical, che ha visto vincitore, con ampia maggioranza, il professor Nicola Leone". Lo ha sostenuto il rettore dell'Università della Calabria Gino Mirocle Crisci, all'indomani della seconda tornata elettorale che ha decretato il nuovo rettore per il sessennio 2019/2025. "La grande maggioranza del corpo docente dell'università ha mostrato una maturità notevole nella sua scelta - ha detto ancora il rettore - e sono convinto che il lavoro fatto finora possa essere portato avanti, perfezionato e migliorato grazie alle valide competenze scientifiche del professore Leone, che certamente metterà tra i primi punti del suo operato la ricerca, la ricerca applicata, il trasferimento tecnologico e l'internazionalizzazione. Senza trascurare la didattica che, come ha già dimostrato da direttore di Dipartimento, ha saputo rendere moderna ed efficace, anche con l'introduzione di corsi di laurea in lingua inglese". Crisci, commentando l'esito delle votazioni, non nasconde però anche qualche rammarico: "Dispiace constatare che 285 docenti, che rappresentano comunque una cospicua minoranza, abbiano contrapposto alla figura di un eccellente ricercatore, ex direttore di uno dei Dipartimenti inseriti nella graduatoria del Miur dei migliori 350 delle università statali, la scelta di un candidato con visioni provinciali, che viste le tabelle Anvur, è riuscito a trascinare verso il basso un Dipartimento così prestigioso, come quello di Studi umanistici, portandolo agli ultimi posti dell'Ateneo. Mi fa piacere constatare che la scientifica campagna messa in campo da Perrelli e dai suoi sostenitori, iniziata 4 anni fa, basata su un attacco sistematico alla figura dell'attuale rettore, non abbia portato a nulla. Anzi, la sua azione, mossa solo da ambizioni personali, ha recato gravi danni all'Unical. Perrelli ha infatti utilizzato i mezzi di informazione per una sua lotta, senza mai tenere conto che questa battaglia, senza motivazioni reali, ha solo screditato l'immagine dell'Ateneo. Infine il Pta. Devo ammettere che una parte dei loro voti mi ha deluso. A chi avesse voluto intendere il suo, come voto di protesta contro il mio operato, ricordo che nel corso del mio mandato sono stati stabilizzati quasi tutti i precari e, inoltre, ho sempre cercato sempre di dare ascolto alle esigenze del personale. Cosa che continuerò a fare. Confermo, quindi, che, prima di lasciare il rettorato, attuerò i concorsi per il personale, offrendo così loro la possibilità di accedere alle progressioni di carriera". "Auguro, dunque - ha concluso Crisci - un buon lavoro al prossimo rettore Nicola Leone, sicuro che confermerà e rilancerà l'Unical tra le migliori università, in campo nazionale e internazionale".

"Il presidente della Regione Mario Oliverio, sentito telefonicamente il professor Nicola Leone, nuovo rettore dell'Università della Calabria, gli ha espresso le congratulazioni, anche a nome della Giunta regionale". Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Al professor Leone - afferma Oliverio - formulo gli auguri di buon lavoro alla guida dell'Ateneo calabrese dove si troverà ad agire in un contesto regionale che necessita di crescita e innovazione. In questa direzione la Regione, in questi anni, ha investito sul sistema universitario calabrese, destinando, per la prima volta, risorse consistenti. In primo luogo per garantire il diritto allo studio dei nostri giovani ma anche a sostegno della ricerca e della innovazione delle strutture universitarie. A tal proposito, in continuità con questa impostazione, la Regione rafforzerà, anche attraverso la nuova programmazione, il sostegno al sistema universitario per contribuire alla crescita della Calabria". "La capacità di produrre innovazione e il rafforzamento dell'alta formazione dei giovani - prosegue Oliverio - è la vera sfida del futuro, non solo per la comunità accademica ma per l'intera regione. Il professore Nicola Leone su questa frontiera si è speso nel suo impegno accademico, con importanti risultati e riconoscimenti della comunità scientifica internazionale. Sono sicuro che alla guida dell'Unical contribuirà a realizzare traguardi eccellenti"

"Sono certo che il prof. Leone sarà una garanzia per la crescita della realtà universitaria nel nostro territorio". Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, in riferimento all'elezione del nuovo rettore dell'Unical. "Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo Magnifico Rettore Nicola Leone, appena eletto alla guida dell'Università della Calabria, già ordinario di Ingegneria Informatica - prosegue Iacucci - a capo di un team di alto livello nel campo dell'Intelligenza Artificiale e studioso di chiara fama internazionale. Nell'impegnativo il lavoro che lo attende, alla guida del nostro Ateneo, troverà nella Provincia di Cosenza un interlocutore disponibile e attento. Sono certo che il prof. Leone saprà essere una figura di garanzia e di stimolo per la crescita della realtà universitaria nel nostro territorio e continuerà a promuoverne il progresso culturale e sociale. L'Università della Calabria è un punto di riferimento importante e imprescindibile per il territorio provinciale e regionale e può essere il volano per una nuova e più condivisa strategia di sviluppo dell'intera Calabria".

Soddisfazione esprimono in una nota i segretari generali della Cisl calabrese e di Cosenza, Tonino Russo e Giuseppe Lavia, per l'elezione del nuovo rettore dell'Unical Nicola Leone. "L'elezione per la prima volta alla guida dell'ateneo cosentino di un calabrese nonché ex studente Unical, divenuto poi un ricercatore di fama internazionale - proseguono Russo e Lavia - rappresenta una novità assoluta e la dimostrazione che i calabresi possono e debbono essere profeti in Patria". Per Russo e Lavia "la costruzione di un futuro diverso per la nostra regione richiede l'assunzione di responsabilità delle migliori energie ed intelligenze calabresi. Per la Cisl occorre ora lavorare insieme per rafforzare il rapporto tra l'Unical e il territorio, per rilanciare un'offerta formativa capace di guardare sempre di più alle dinamiche del mercato del lavoro e agli scenari tendenziali socio-economici. L'Unical rappresenta un punto di forza su cui costruire prospettive di sviluppo economico, occupazionale, sociale e culturale del territorio. Ed il territorio e le istituzioni devono guardare di più alle competenze e alle esperienze maturate in Unical, utili a sviluppare progetti di sviluppo locali e di modernizzazione amministrativa di cui abbiamo disperatamente bisogno per arrestare una tendenza alla desertificazione economica e all'esodo dei giovani e delle intelligenze. Come Cisl, nel rispetto dei ruoli, siamo pronti a collaborare per rendere più forte l'Unical, seguendo la strada dell'internazionalizzazione e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, del sostegno alle start up".

"Il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Nello Gallo, rappresentando anche il parere di tutto il consiglio esprime vivo compiacimento per il risultato elettorale che vede il prof. Nicola Leone neo rettore dell'Ateneo calabrese". E' quanto si afferma in una nota. "Ci auguriamo che la sua riconosciuta qualità scientifica - è detto nel comunicato - sia di stimolo e traino per l'intera comunità dell'Unical e siamo convinti che insieme saremo capaci di innalzare il livello del confronto a tutto vantaggio della crescita del nostro capitale umano e dello sviluppo del territorio calabrese"