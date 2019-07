Condividi su Facebook Tweet Nicola Leone è il nuovo rettore dell'Università della Calabria Nicola Leone è il nuovo rettore dell'Università della Calabria 03 lug 19 E' il prof. Nicola Leone il nuovo rettore dell'Università della Calabria, l'ottavo nella storia dell'Ateneo. Cinquantasei anni, originario di Diamante, Leone è ordinario di ingegneria informatica ed è stato direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica per due mandati e membro del Senato accademico. Il nuovo rettore è stato eletto oggi. Leone ha superato l'altro candidato, Raffaele Perrelli, già preside della facoltà di Lettere, mentre Luigi Palopoli, direttore del dipartimento di Ingegneri informativa, ha ritirato la candidatura dopo il primo turno. Leone subentra a Gino Mirocle Crisci. Commenti "Esprimo il più sentito compiacimento per l'elezione del professore Nicola Leone a rettore dell'Università della Calabria". Lo afferma il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. "Giungano al professore Leone, personalità scientifica di livello internazionale - prosegue - le congratulazioni mie e della Giunta. Sono sicuro che il nuovo magnifico rettore saprà guidare il nostro ateneo nel migliore dei modi, rilanciandolo con visione moderna nei contesti internazionali. La città di Cosenza è sempre pronta ad azioni sinergiche con l'Unical che insieme alle altre università calabresi devono rappresentare il punto di forza principale per affrontare le sfide della Calabria del futuro. Ci siamo sentiti orgogliosi di essere calabresi quando, con il suo team, Leone ha elaborato il sistema di intelligenza artificiale Dlv usato oggi in tutto il mondo. Saluto quindi la sua elezione convinto che rinnoveremo la proficua collaborazione tra le nostre istituzioni e gli auguro buon lavoro". "Auguri e buon lavoro al nuovo Rettore dell'Università della #Calabria, Nicola Leone. La sua esperienza sarà fondamentale per la crescita di questa eccellenza calabrese". Lo scrive su Twitter il senatore Pd Ernesto Magorno. "Complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone". Lo afferma il presidente della Camera di commercio di Cosenza Klaus Algieri. "Un rapporto di condivisione e collaborazione - aggiunge - unisce l'ente camerale all'ateneo di Arcavacata. Un comune sentire in merito allo sviluppo del territorio e alla crescita dei nostri talenti fa parte del Dna di entrambe le istituzioni. Il professor Leone ha rappresentato e rappresenta la Calabria che esporta eccellenza accademica. Sono certo che con il neo rettore rafforzeremo la vicinanza tra Camera di Commercio e Unical costruendo reti e sinergie tra università, imprese, cittadini e attori economici". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "

