Droga nascosta in prese corrente e un canne mozze, coppia in manette a Rossano Droga nascosta in prese corrente e un canne mozze, coppia in manette a Rossano 01 giu 19 Gli agenti del Commissariato di di PS di Corigliano Rossano assieme agli uomini del reparto Cinofili di Vibo e del Reparto Prevenzione Crimini Calabria Settentrionale di Rende hanno arrestato una coppia, M.M. di 37 anni e la compagna M. M. di 38 anni, già censiti penalmente, in flagranza di reato per spaccio e ricettazione. Gli agenti della Polizia di Stato, con l'ausilio del cane "Bruce" del Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Vibo Valentia, hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico della coppia. Durante la stesa all'interno della casa veniva rinvenuta della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, un fucile cal.12 con la canna mozzata e relativo munizionamento, illegalmente detenuti. Il fucile, da verifiche immediate, è risultato provento di un furto; successive indagini stabiliranno se lo stesso è stato utilizzato in altri eventi criminosi. Determinante l'apporto del cane antidroga della Polizia di Stato che, in più occasioni, segnalava una presa di corrente posizionata sotto ad un letto nella stanza dei figli della coppia. "Bruce" azzannava la presa di corrente quasi a cercare di strapparla dal muro. Smontata la presa, infatti, ivi era stata occultata una piccola cassaforte. All'interno venivano rinvenuti nr. 6 panetti di sostanza stupefacente del tipo hascisc, per un peso complessivo di 550 gr., il caricatore di una arma corta cal.12 e circa E 6.900,00 in banconote di piccolo taglio, proventi probabilmente dell'attività di spaccio. Degli avvenuti arresti in flagranza di reato veniva data notizia al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal dott. Facciona, il quale disponeva la traduzione dell'uomo presso la Casa Circondariale di Castrovillari e per la donna gli arresti domiciliari. © RIPRODUZIONE RISERVATA

