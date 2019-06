Condividi su Facebook Tweet Incendia auto della vicina per un parcheggio, 23enne arrestato dalla Mobile a Reggio Incendia auto della vicina per un parcheggio, 23enne arrestato dalla Mobile a Reggio 01 giu 19 Avrebbe incendiato l'auto della vicina per problemi di parcheggio ma è stato individuato ed arrestato dalla Squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di incendio doloso aggravato dai futili motivi. L'episodio risale al novembre 2017 quando un incendio interessò un'auto, danneggiandola, e provocando gravi danni alla facciata, al portone e ad una finestra di un palazzo nelle vicinanze. Le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, condotte da personale dalla sezione Reati contro il patrimonio della "mobile" coadiuvato dalle volanti hanno portato all'identificazione di Ivan Pizzimenti, di 23 anni. Alla base del gesto, secondo l'accusa, problemi connessi ai parcheggi negli spazi antistanti il palazzo in cui, all'epoca dei fatti, abitava l'arrestato. Sulla base degli elementi raccolti, il procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni e il pm Alessandro Moffa hanno chiesto al gip, che l'ha emessa, un'ordinanza di custodia cautelare nel confronti del giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "

