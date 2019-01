Condividi su Facebook Tweet Allerta meteo per venti di burrasca e neve a centrosud Allerta meteo per venti di burrasca e neve a centrosud 09 gen 19 Il flusso di correnti fredde presente in quota e una nuova perturbazione proveniente dai Balcani porteranno nelle prossime ore ancora venti di burrasca sia sulle regioni settentrionali che su quelle meridionali e nevicate al centrosud. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dal tardo pomeriggio di oggi nevicate al di sopra dei 500-700 metri su Basilicata e Calabria in estensione a Campania e Sardegna, con apporti al suolo generalmente moderati. La neve interesserà a partire dalla serata anche l'Abruzzo e il Molise, al di sopra dei 200 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sempre dal tardo pomeriggio sono attesi venti forti con raffiche di burrasca su Veneto, Piemonte e Lombardia, specie sui settori alpini, e su Sicilia e Calabria. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "

