Nel 2018 oltre 750 mila operazioni di soccorso dei VVF, 30mila in Calabria Nel 2018 oltre 750 mila operazioni di soccorso dei VVF, 30mila in Calabria 01 gen 19 Sono stati complessivamente 755.379 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai vigili del fuoco nel corso del 2018, una media di oltre 2.000 al giorno. Si nota una riduzione rispetto al 2017, quando gli interventi furono 900.000, una quota sulla quale aveva inciso l'emergenza per gli incendi boschivi che, nel 2018, grazie al meteo migliore oltre che alla rimodulazione del dispositivo di soccorso, è diminuita sensibilmente. In Sicilia e Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 76.392. Seguono: Lazio 70.061, Campania 61.171, Emilia Romagna 58.986, Toscana 55.757, Piemonte 55.283, Puglia 44.882, Veneto e Trentino A.A. 43.167. Calabria 36.042, Liguria 34.635, Marche 30.094, Sardegna 28.589, Umbria 23.804. Friuli V.G. 21.149, Abruzzo 20.714, Molise 9.479 e Basilicata 9.022. Dei 755.379 interventi, il 23% ha riguardato incendi ed esplosioni, il 19% soccorsi e salvataggi, il 7% dissesti statici e il 5% incidenti stradali e danni d'acqua. Sono invece 1.500 le operazioni concluse per il sisma che ha interessato lo scorso 26 dicembre la provincia di Catania, dove sono impegnati anche oggi 326 vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA

