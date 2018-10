Condividi su Facebook Tweet Beccate in auto con 5kg di "erba" tre siciliane arrestate dai CC a Rocca Imperiale Beccate con 5kg di "erba" in auto tre siciliane arrestate dai CC a Rocca Imperiale 16 ott 18 Viaggiavano con quasi cinque chili di marijuana purissima nascosta in auto. Tre donne, I.I., 44 anni di Vittoria (RG); C.S., 40 anni di Vittoria e D.G., 49 anni di Roma, ma residente da lungo tempo a Comiso (RG), provenienti dalla Puglia e dirette in Sicilia, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Corigliano, a Rocca Imperiale, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le donne sono state fermate dai militari per un normale controllo. Alla richiesta dei militari di esibire i documenti di riconoscimento, i due passeggeri si dimostravano collaborativi, mentre la donna alla guida affermava di aver dimenticato a casa la patente di guida e forniva delle generalità ai militari. Queste, però, risultavano inesistenti ai controlli in banca dati, facendo insospettire i militi, che incalzavano la donna, la quale, con non poca esitazione, affermava di aver dato delle generalità false perché gli era stata ritirata la patente di guida. Nel frattempo, però, l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Rocca Imperiale veniva attirata sia dalla crescente agitazione delle donne all’interno dell’abitacolo, sia da un odore tutt’altro che sconosciuto, che iniziava a provenire dal portabagagli del veicolo e cioè quello acre tipico della marijuana. Per una maggiore sicurezza si decideva di continuare il controllo presso la locale caserma, dove sia il veicolo che le tre donne venivano sottoposte a perquisizione. La stessa non tardava a confermare che i sospetti avanzati dai militari erano fondati, infatti nel portabagagli del suv, all’interno di un borsone, fra biancheria intima e pantaloni, erano celate sette buste sigillate contenenti quasi 5 kg di marijuana purissima. All'interno di un borsone, sistemato nel bagagliaio della vettura, fra biancheria intima e pantaloni, c'erano sette buste sigillate con la marijuana. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Cronaca e Attualità "

