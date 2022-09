Condividi su Facebook Tweet Il Consiglio dei Ministri impugna 5 leggi della Regione Calabria Il Consiglio dei Ministri impugna 5 leggi della Regione Calabria 28 set 22 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato quarantadue leggi delle Regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare, tra le altre, queste leggi della Regione Calabria: la legge della Regione Calabria n. 26 del 04/08/2022 "Disciplina dei marina resort";

la legge della Regione Calabria n. 27 del 04/08/2022 "Riconoscimento del concorso internazionale dei madonnari Città di Taurianova";

la legge della Regione Calabria n. 28 del 04/08/2022 "Modifica all'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009)";

la legge della Regione Calabria n. 29 del 04/08/2022 "Istituzione del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità";

la legge della Regione Calabria n. 30 del 04/08/2022 "Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico".