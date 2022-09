Condividi su Facebook Tweet Al via bando Mipaaf per sviluppo logistica agroalimentare, finanziato da Pnrr Al via bando Mipaaf per sviluppo logistica agroalimentare, finanziato da Pnrr 22 set 22 Cinquecento milioni per lo sviluppo della logistica agroalimentare, a favore delle imprese. E' quanto mette in campo il Pnrr con il bando pubblicato dal ministero delle Politiche agricole sul suo sito. Il nuovo strumento dei "Contratti per la logistica agroalimentare" prevede il sostegno agli investimenti finalizzati a potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, riducendo l'impatto ambientale e rafforzando la competitività delle imprese. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimenti in attivi materiali e immateriali (a titolo esemplificativo, locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e altri), gli investimenti nel trasporto alimentare e gli interventi di innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità. In particolare, i programmi di investimento potranno riguardare la creazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento della capacità, la riconversione o la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, o l'acquisizione di un'unità produttiva. Possono partecipare le imprese, in forma singola o associata, anche in forma consortile, le società cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le organizzazioni di produttori agricoli, le imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo nonché le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. Un importo pari ad almeno il 40 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande di accesso agli incentivi, complete dei relativi allegati e documenti richiesti, dovranno essere presentate, dalle ore 12.00 del 12 ottobre e fino alle ore 17.00 del 10 novembre 2022, attraverso questa piattaforma informatica: LINK, su cui sarà a breve disponibile una scheda informativa dettagliata. © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"