Loizzo: ridare scorta a testimone Masciari, Lamorgese revochi decisione Prefetto

20 ott 22 "Chiedo al ministro Lamorgese di riassegnare immediatamente la scorta al collaboratore di giustizia calabrese Pino Masciari". Lo afferma, in una nota, Simona Loizzo, deputata della Lega. "La decisione della prefettura di Torino - aggiunge - dì togliere la protezione a un testimone di giustizia prezioso e coraggioso va cassata direttamente dal ministro in carica. Pino Masciari ha fornito un grande aiuto alla magistratura e lo Stato non può ignorarlo. Deve, piuttosto, ribadire con forza la sua presenza, non abbandonando al proprio destino chi ha dimostrato grande senso civico". "Dì recente - dice ancora Simona Loizzo - ho incontrato un altro grande testimone di giustizia, Giovanni Notarianni. Credo che persone come Masciari e Notarianni rappresentino un punto di riferimento anche per noi legislatori".