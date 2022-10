Condividi su Facebook Tweet Ministro Giovannini, fondi PNRR per acquedotti in Calabria non persi Ministro Giovannini, fondi PNRR per acquedotti in Calabria non persi 15 ott 22 La Calabria non ha perso i 100 milioni di euro" del piano europeo "per rifare gli acquedotti". Lo ha detto il Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini a Sky. "E' partito un nuovo bando, Se la Calabria non ha potuto essere nella prima finestra temporale. potrà rientrare nella seconda finestra temporale". Ha spiegato . © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"