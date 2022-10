Da fondi Ue 2014-20 contributo 0,5-1% a crescita Pil Sud

10 ott 22 Nel 2023 i programmi Ue per la coesione 2014-20 daranno un contributo aggiuntivo alla crescita del Pil delle regioni del Sud Italia nella misura dello 0,5-1%. E' uno dei dati che emergono dalla valutazione dell'impatto macroeconomico dei programmi della politica di coesione 2014-2020, presentato dalla Commissione europea in occasione della Settimana europea delle Regioni. Secondo le stime, l'impatto della coesione 2014-20 sul Pil sarà inferiore allo 0,1% in Piemonte, Lombardia, Liguria, Abruzzo e Molise, tra lo 0,5% e l'1% in Calabria e tra lo 0,1 e lo 0,5% in tutte le altre Regioni. L'Italia, in base ai dati raccolti da Bruxelles, ha allocato i fondi Ue soprattutto per lavoro e integrazione sociale (34%) e infrastrutture (24,7%).