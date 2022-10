Occhiuto: su caro energia, stop speculazione e coinvolgere compagnie

07 ott 22 "Sul caro energia noi metteremo in campo tutte le risorse che possiamo, però ci aspettiamo dal prossimo governo, e soprattutto dall'Europa, un grande intervento per risolvere il problema in maniera strutturale. Ora è come se ci fosse una bacinella piena d'acqua che perde, più acqua si mette in questa bacinella, più risorse si mettono, più queste risorse vengono disperse velocemente". Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, in un'intervista a TgCom24. "Quindi, il problema - ha aggiunto Occhiuto - è da affrontare alla radice: bisogna sterilizzare il prezzo del gas dall'impatto della speculazione e bisogna chiedere alle grandi compagnie di farsi carico di acquistare e vendere il gas ad un prezzo sostenibile. Le aziende e le famiglie italiane non possono essere abbandonate. Nella mia regione, dove c'è un tasso di disoccupazione altissimo, io sono davvero preoccupato anche per l'effetto che questa crisi potrà avere sul mercato del lavoro e sulla, già debole e fragile, economia calabrese". (ANSA).