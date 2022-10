Condividi su Facebook Tweet Occhiuto: la piccola Maria Pia ha fatto esame Eeg in ospedale Locri Occhiuto: la piccola Maria Pia ha fatto esame Eeg in ospedale Locri 06 ott 22 "Oggi la piccola Maria Pia ha potuto effettuare un importante esame diagnostico, un elettroencefalogramma, presso l'ospedale di Locri". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Roberto Occhiuto al quale, nei giorni scorsi, la madre della piccola, presidente dell'associazione di volontariato "Comma 3", aveva inviato una lettera per chiedere un suo intervento. "La Regione Calabria - dopo l'accorato appello della mamma, Simona C., che da anni lotta con grande coraggio, anche da presidente dell'associazione 'Commatre', per assicurare alla propria bimba e a tante altre persone una vita normale e dignitosa - si è attivata immediatamente per garantire questo esame. È chiaro, però, che l'obiettivo finale della nostra amministrazione deve essere quello di assicurare, a Locri e su tutto il territorio regionale, questa attività diagnostica in maniera strutturale, dando ai calabresi, e in particolare a coloro che purtroppo vivono con problemi di disabilità o di salute gravi, il diritto alla cura e alla prevenzione". "Stiamo fronteggiando, su più livelli - aggiunge il presidente della Regione - tutte le inefficienze che si sono accumulate negli ultimi decenni nella nostra sanità, ma siamo più che mai determinati a rendere la Calabria una regione nella quale venga garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"