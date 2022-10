Condividi su Facebook Tweet AU Sacal: segni vitalità per aereoporto Lamezia ma non sufficienti AU Sacal: segni vitalità per aereoporto Lamezia ma non sufficienti 04 ott 22 "L'estate appena trascorsa per quanto riguarda il traffico nell'aeroporto di Lamezia Terme ha dato dei segni di vitalità che però non sono sufficienti. Questo ci deve motivare per fare partire la prossima stagione estiva con criteri completamente diversi". Lo ha detto l'amministratore unico di Sacal, Marco Franchini parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione del Cis Volare tenuta a Catanzaro con il presidente della Regione Roberto Occhiuto. "Spero che per la prossima estate - ha aggiunto Franchini - l'aeroporto sia parzialmente più decoroso, la stessa cosa vale anche per Reggio Calabria e che su Crotone ci sia maggiore attività. Dobbiamo portare un turismo incoming di maggiore qualità sul territorio calabrese perché abbiamo un profilo del turista che arriva, poco alto spendente. Dobbiamo capire come elevare un discorso di qualità andando a enfatizzare aspetti peculiari di questo territorio come la biodiversità, il mare, la qualità delle acque e altro. Tutte attività che già sta facendo la Regione ma che dobbiamo migliorare insieme, ancora di più". © RIPRODUZIONE RISERVATA Cerca con nell'intero giornale: -- >Guarda l'indice delle notizie su: "Politica"